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Karagümrük, Sarıyer deplasmanında kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 21:43
Fotoğraf: AA
Karagümrük, Sarıyer deplasmanında kazandı!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRAORE PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Ahmed Traore'nin kaydettiği golle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.

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CENK TOSUN FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fatih Karagümrük, 58. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Cenk Tosun, 60. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Sarıyer deplasmanında 2-0 kazandı.

KARAGÜMRÜK PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 16'ya yükselterek 9. sıraya yerleşti. Sarıyer ise 16 puanda kaldı ve averajla 10. sırada yer aldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan, Attamah, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko (Dk. 46 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 60 Eren Karadağ), Efecan Karaca (Dk. 77 Batuhan Kör), Eze, Doğan Can Davas (Dk. 60 Thiam)

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Anıl Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 74 Tresor Doh), Siopis (Dk. 74 Robin Yalçın), Traore, Halis Joshua Esen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Emre Akbaba (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Cenk Tosun (Dk. 74 Tiago Çukur)

Goller: Dk. 28 Traore, Dk. 60 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 39 Efecan Karaca (Sarıyer), Dk. 67 Emre Akbaba (Fatih Karagümrük)

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