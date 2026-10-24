Karagümrük, Sarıyer deplasmanında kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRAORE PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 28. dakikasında Ahmed Traore'nin kaydettiği golle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fatih Karagümrük, 58. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Cenk Tosun, 60. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Sarıyer deplasmanında 2-0 kazandı.
KARAGÜMRÜK PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 16'ya yükselterek 9. sıraya yerleşti. Sarıyer ise 16 puanda kaldı ve averajla 10. sırada yer aldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan, Attamah, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko (Dk. 46 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 60 Eren Karadağ), Efecan Karaca (Dk. 77 Batuhan Kör), Eze, Doğan Can Davas (Dk. 60 Thiam)
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Anıl Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 74 Tresor Doh), Siopis (Dk. 74 Robin Yalçın), Traore, Halis Joshua Esen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Emre Akbaba (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Cenk Tosun (Dk. 74 Tiago Çukur)
Goller: Dk. 28 Traore, Dk. 60 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 39 Efecan Karaca (Sarıyer), Dk. 67 Emre Akbaba (Fatih Karagümrük)
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRAORE PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 28. dakikasında Ahmed Traore'nin kaydettiği golle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fatih Karagümrük, 58. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Cenk Tosun, 60. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Sarıyer deplasmanında 2-0 kazandı.
KARAGÜMRÜK PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 16'ya yükselterek 9. sıraya yerleşti. Sarıyer ise 16 puanda kaldı ve averajla 10. sırada yer aldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan, Attamah, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko (Dk. 46 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 60 Eren Karadağ), Efecan Karaca (Dk. 77 Batuhan Kör), Eze, Doğan Can Davas (Dk. 60 Thiam)
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Anıl Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 74 Tresor Doh), Siopis (Dk. 74 Robin Yalçın), Traore, Halis Joshua Esen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Emre Akbaba (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Cenk Tosun (Dk. 74 Tiago Çukur)
Goller: Dk. 28 Traore, Dk. 60 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 39 Efecan Karaca (Sarıyer), Dk. 67 Emre Akbaba (Fatih Karagümrük)