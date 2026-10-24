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Mbaye Diagne, 14 dakikada kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Amed SF'de Mbaye Diagne, ikinci yarının başında oyuna girdikten 14 dakika sonra çift sarı kartla oyun dışında kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 20:28
Haber: Sporx.com
Mbaye Diagne, 14 dakikada kırmızı kart gördü!
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Amed SF'de Mbaye Diagne, Samsunspor karşılaşmasında kısa sürede gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin 46. dakikasında Furkan Soyalp'in yerine oyuna dahil olan Diagne, 60. dakikada kırmızı kart gördü.

AYNI DAKİKADA İKİ SARI KART

Senegalli futbolcu, Samsunspor ceza sahasında topsuz alanda rakibini yere düşürmesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Diagne, aynı dakika içerisinde bu kez ceza yayı üzerinde bir başka Samsunsporlu oyuncuyu temasla yere düşürdü. Hakem, bu pozisyonun ardından Diagne'ye ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını gösterdi.

Oyunda yalnızca 14 dakika kalabilen Diagne'nin atılmasıyla Amed SF, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Mücadelenin 37. dakikasında da Samsunspor'da Afonso Sousa çift sarı kartla kırmızı kart görüp oyun dışı kalmıştı.









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