Londra derbisinde Tottenham güldü! 8 yıllık hasreti bitirdiler

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 2-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren goller, Mike Penders'in kendi kalesine attığı gol ve 87. dakikada Mathys Tel'den geldi.
Chelsea'de Cole Palmer, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
TOTTENHAM, 8 YIL SONRA STAMFORD BRIDGE'DE KAZANDI
Tottenham, Stamford Bridge'de 2018'den bu yana ilk galibiyetini aldı. Londra ekibi, bu statta son olarak 1 Nisan 2018'de Chelsea'yi 3-1 mağlup etmişti.
CHELSEA'DEN EVİNDE İLK KAYIP
Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, bu sezon ligde sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
18 AY SONRA SAHALARA DÖNEN MADDISON SAKATLANDI
Dizindeki sakatlık nedeniyle 18 ay sonra ilk kez geçen hafta 3-1 kazandıkları Coventry City maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve gol atan Tottenham futbolcusu James Maddison, derbide yeniden sakatlandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında yerde kalan Maddison oyuna devam edemeyince yerinen Conor Gallagher girdi. Chelsea tribünleri eski futbolcuları oyuna girerken yuhaladı.
Bu sonucun ardından Tottenham puanını 9'a yükseltirken, Chelsea 13 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Crystal Palace'ı ağırlayacak. Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.
Tottenham'a galibiyeti getiren goller, Mike Penders'in kendi kalesine attığı gol ve 87. dakikada Mathys Tel'den geldi.
Chelsea'de Cole Palmer, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
TOTTENHAM, 8 YIL SONRA STAMFORD BRIDGE'DE KAZANDI
Tottenham, Stamford Bridge'de 2018'den bu yana ilk galibiyetini aldı. Londra ekibi, bu statta son olarak 1 Nisan 2018'de Chelsea'yi 3-1 mağlup etmişti.
CHELSEA'DEN EVİNDE İLK KAYIP
Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, bu sezon ligde sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
18 AY SONRA SAHALARA DÖNEN MADDISON SAKATLANDI
Dizindeki sakatlık nedeniyle 18 ay sonra ilk kez geçen hafta 3-1 kazandıkları Coventry City maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve gol atan Tottenham futbolcusu James Maddison, derbide yeniden sakatlandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında yerde kalan Maddison oyuna devam edemeyince yerinen Conor Gallagher girdi. Chelsea tribünleri eski futbolcuları oyuna girerken yuhaladı.
Bu sonucun ardından Tottenham puanını 9'a yükseltirken, Chelsea 13 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Crystal Palace'ı ağırlayacak. Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.