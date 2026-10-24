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Londra derbisinde Tottenham güldü! 8 yıllık hasreti bitirdiler

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 21:28 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Londra derbisinde Tottenham güldü! 8 yıllık hasreti bitirdiler
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 2-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller, Mike Penders'in kendi kalesine attığı gol ve 87. dakikada Mathys Tel'den geldi.

Chelsea'de Cole Palmer, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TOTTENHAM, 8 YIL SONRA STAMFORD BRIDGE'DE KAZANDI

Tottenham, Stamford Bridge'de 2018'den bu yana ilk galibiyetini aldı. Londra ekibi, bu statta son olarak 1 Nisan 2018'de Chelsea'yi 3-1 mağlup etmişti.

CHELSEA'DEN EVİNDE İLK KAYIP

Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, bu sezon ligde sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

18 AY SONRA SAHALARA DÖNEN MADDISON SAKATLANDI

Dizindeki sakatlık nedeniyle 18 ay sonra ilk kez geçen hafta 3-1 kazandıkları Coventry City maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve gol atan Tottenham futbolcusu James Maddison, derbide yeniden sakatlandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında yerde kalan Maddison oyuna devam edemeyince yerinen Conor Gallagher girdi. Chelsea tribünleri eski futbolcuları oyuna girerken yuhaladı.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 9'a yükseltirken, Chelsea 13 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Crystal Palace'ı ağırlayacak. Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.



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