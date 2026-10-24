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Dortmund, Frankfurt'u tek golle geçti!

Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 21:23
Fotoğraf: Imago
Dortmund, Frankfurt'u tek golle geçti!
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Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip, ikinci yarının son bölümünde bulduğu golle üç puana uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEIER'DEN ALTIN DEĞERİNDE GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Borussia Dortmund, aradığı golü 80. dakikada buldu. Jobe Bellingham'ın asistinde Maximilian Beier topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Dortmund, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

CAN UZUN 77. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun, Borussia Dortmund karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu, mücadelenin 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

DORTMUND LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Borussia Dortmund, ligdeki 7. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 17'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna yerleşti. Eintracht Frankfurt ise 8 puanda kaldı.

 



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