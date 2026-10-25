Courtois, El Clasico kadrosundan çıkarıldı!

Real Madrid'de bu akşam Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Eflatun-beyazlı kulüp, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE COURTOIS'NIN YERİNE VOLOSHYN
Real Madrid, Courtois'nın yerine genç kaleci Illia Voloshyn'ın kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Eflatun-beyazlı kulüp, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE COURTOIS'NIN YERİNE VOLOSHYN
Real Madrid, Courtois'nın yerine genç kaleci Illia Voloshyn'ın kadroya dahil edildiğini açıkladı.