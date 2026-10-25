Aziz Yıldırım'dan derbi kararı! Tribünde olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün başkanının, RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşmayı tribünden takip etmeyeceği öne sürüldü.
AZİZ YILDIRIM DERBİYE GİTMEYECEK!
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray deplasmanında tribündeki yerini almayacak.
Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere takımını yalnızca bir karşılaşmada yalnız bırakan Yıldırım'ın, Galatasaray derbisinde statta bulunması beklenmiyor.
"GALATASARAY'I VE LIVERPOOL'U DA YENECEĞİZ"
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha önce gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda derbiye ilişkin iddialı açıklamalarda bulunmuştu.
Kürsüde konuşan Yıldırım, "Galatasaray'ı ve Liverpool'u da yeneceğiz." ifadelerini kullanarak takımına olan güvenini dile getirmişti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Derbi öncesinde Galatasaray 19 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe ise 16 puanla rakibini takip ediyor.
AZİZ YILDIRIM DERBİYE GİTMEYECEK!
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray deplasmanında tribündeki yerini almayacak.
Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere takımını yalnızca bir karşılaşmada yalnız bırakan Yıldırım'ın, Galatasaray derbisinde statta bulunması beklenmiyor.
"GALATASARAY'I VE LIVERPOOL'U DA YENECEĞİZ"
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha önce gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda derbiye ilişkin iddialı açıklamalarda bulunmuştu.
Kürsüde konuşan Yıldırım, "Galatasaray'ı ve Liverpool'u da yeneceğiz." ifadelerini kullanarak takımına olan güvenini dile getirmişti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Derbi öncesinde Galatasaray 19 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe ise 16 puanla rakibini takip ediyor.