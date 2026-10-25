Neymar'a olay kırmızı kart! Sebebi şaşırttı

Brezilya Ligi'nde Santos ile Bahia arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Neymar, gördüğü kırmızı kartla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Bahia forması giyen Rodrigo Nestor ile yaşadığı tartışmanın ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısında Rodrigo Nestor ile tartışan Neymar, bu pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.
Devre arasında iki futbolcu arasında yeniden tartışma yaşandı. Neymar'ın bu sırada eliyle ağzını kapatması üzerine Bahia cephesinden hakeme itiraz geldi.
VAR incelemesinin ardından hakem, Brezilyalı yıldıza doğrudan kırmızı kart gösterdi.
VINICIUS KURALI UYGULANDI
Neymar'ın kırmızı kart görmesine, "Vinicius kuralı" olarak bilinen düzenleme gerekçe gösterildi.
2026 Dünya Kupası öncesinde kabul edilen düzenleme, futbolcuların rakipleriyle yaşadıkları tartışmalarda ağızlarını kapatarak olası ayrımcı ifadeleri gizlemelerini önlemeyi amaçlıyor.
Organizasyonun uygulama kararına bağlı olarak hakemler, bu tür durumlarda doğrudan kırmızı kart gösterebiliyor.
VINICIUS'A YÖNELİK OLAYIN ARDINDAN GÜNDEME GELMİŞTİ
Söz konusu düzenleme, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın Benfica karşılaşmasında Gianluca Prestianni tarafından ırkçı hakarete uğradığı olayın ardından gündeme gelmişti.
Neymar da Bahia karşılaşmasında yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatması nedeniyle uygulanan kural kapsamında kırmızı kartla cezalandırıldı.
NEYMAR'A ŞAŞIRTAN KIRMIZI KART!
🟥 Rakibiyle ağzını kapatarak konuşan Neymar, kırmızı kart gördü. https://t.co/Oegk3ffLBl
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Karşılaşmanın ilk yarısında Rodrigo Nestor ile tartışan Neymar, bu pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.
Devre arasında iki futbolcu arasında yeniden tartışma yaşandı. Neymar'ın bu sırada eliyle ağzını kapatması üzerine Bahia cephesinden hakeme itiraz geldi.
VAR incelemesinin ardından hakem, Brezilyalı yıldıza doğrudan kırmızı kart gösterdi.
VINICIUS KURALI UYGULANDI
Neymar'ın kırmızı kart görmesine, "Vinicius kuralı" olarak bilinen düzenleme gerekçe gösterildi.
2026 Dünya Kupası öncesinde kabul edilen düzenleme, futbolcuların rakipleriyle yaşadıkları tartışmalarda ağızlarını kapatarak olası ayrımcı ifadeleri gizlemelerini önlemeyi amaçlıyor.
Organizasyonun uygulama kararına bağlı olarak hakemler, bu tür durumlarda doğrudan kırmızı kart gösterebiliyor.
VINICIUS'A YÖNELİK OLAYIN ARDINDAN GÜNDEME GELMİŞTİ
Söz konusu düzenleme, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın Benfica karşılaşmasında Gianluca Prestianni tarafından ırkçı hakarete uğradığı olayın ardından gündeme gelmişti.
Neymar da Bahia karşılaşmasında yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatması nedeniyle uygulanan kural kapsamında kırmızı kartla cezalandırıldı.