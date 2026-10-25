Beşiktaş'ta ocak operasyonu: İlk hedef belli!

Ara transfer dönemi için düğmeye basan Beşiktaş, ocak ayında en az 2-3 transfer planlıyor. T
eknik direktör Italiano'nun raporuna göre hareket edecek olan yönetim, önceliği stopere verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAVROPANOS YENİDEN GÜNDEMDE
Bu bağlamda Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Sezon başında siyah-beyazlıların kıskacına giren Konstantinos Mavropanos, bir kez daha Beşiktaş'ın radarına takıldı.
Türkiye Gazetesi'ndeki haberde West Ham United'ın oyuncuyu devre arasında bırakma niyetinde olmadığı ancak yönetimin tavrının transferde belirleyici olacağı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 28 yaşındaki stoperin kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI
Beşiktaş yönetimi, stoperin yanı sıra orta saha ve kanat bölgesine de takviye yapmayı planlıyor. Gerek sakatlıklar gerek çift kulvarda mücadele edilmesi nedeniyle rotasyon için orta sahaya yeni bir isim kazandırılacağı belirtiliyor. Özellikle bu mevkide fazla yük binen Salih Özcan'ın rahatlatılacağı ifade ediliyor.
Takımın ligde şampiyonluk yarışında, Avrupa Ligi'nde de tura yakın olması nedeniyle yönetim, Italiano'nun taleplerini karşılayarak yarışmacı bir kadro planlaması hedefliyor.
eknik direktör Italiano'nun raporuna göre hareket edecek olan yönetim, önceliği stopere verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAVROPANOS YENİDEN GÜNDEMDE
Bu bağlamda Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Sezon başında siyah-beyazlıların kıskacına giren Konstantinos Mavropanos, bir kez daha Beşiktaş'ın radarına takıldı.
Türkiye Gazetesi'ndeki haberde West Ham United'ın oyuncuyu devre arasında bırakma niyetinde olmadığı ancak yönetimin tavrının transferde belirleyici olacağı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 28 yaşındaki stoperin kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI
Beşiktaş yönetimi, stoperin yanı sıra orta saha ve kanat bölgesine de takviye yapmayı planlıyor. Gerek sakatlıklar gerek çift kulvarda mücadele edilmesi nedeniyle rotasyon için orta sahaya yeni bir isim kazandırılacağı belirtiliyor. Özellikle bu mevkide fazla yük binen Salih Özcan'ın rahatlatılacağı ifade ediliyor.
Takımın ligde şampiyonluk yarışında, Avrupa Ligi'nde de tura yakın olması nedeniyle yönetim, Italiano'nun taleplerini karşılayarak yarışmacı bir kadro planlaması hedefliyor.