Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi performansı dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam yönetiminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
9 DERBİDE SADECE 1 MAĞLUBİYET
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, üç büyük rakibine karşı oynadığı deplasman maçlarında başarılı bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu 9 mücadelede yalnızca bir kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
GALATASARAY'A KARŞI 6 MAÇTA 4 GALİBİYET
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Galatasaray ile oynadığı son 6 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı.
Bu karşılaşmalarda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı.
Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında olduğu 2014-2015 sezonunda ise Galatasaray deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DEPLASMANLARINDA DA KAZANDI
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda siyah-beyazlılarla deplasmanda 1-1 berabere kalırken 2014-2015 sezonunda rakibini 2-0 yendi.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ise 2023-2024 sezonunda 3-2 galip geldi. Sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda bordo-mavili ekiple golsüz berabere kaldı.
İsmail Kartal, Galatasaray deplasmanında oynanacak karşılaşmada da derbi performansını sürdürmeyi hedefliyor.
9 DERBİDE SADECE 1 MAĞLUBİYET
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, üç büyük rakibine karşı oynadığı deplasman maçlarında başarılı bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu 9 mücadelede yalnızca bir kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
GALATASARAY'A KARŞI 6 MAÇTA 4 GALİBİYET
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Galatasaray ile oynadığı son 6 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı.
Bu karşılaşmalarda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı.
Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında olduğu 2014-2015 sezonunda ise Galatasaray deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DEPLASMANLARINDA DA KAZANDI
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda siyah-beyazlılarla deplasmanda 1-1 berabere kalırken 2014-2015 sezonunda rakibini 2-0 yendi.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ise 2023-2024 sezonunda 3-2 galip geldi. Sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda bordo-mavili ekiple golsüz berabere kaldı.
İsmail Kartal, Galatasaray deplasmanında oynanacak karşılaşmada da derbi performansını sürdürmeyi hedefliyor.