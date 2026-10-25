Beşiktaş ile Başakşehir 40. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki İstanbul temsilcisi, bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde 40. kez birbirlerine rakip olacak.
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014 yılından bu yana İstanbul Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli ekiple Beşiktaş, daha önce 39 kez karşılaştı.
REKABETTE BEŞİKTAŞ ÖNDE
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 karşılaşmada Beşiktaş 12 galibiyet elde ederken Başakşehir 11 kez sahadan üstün ayrıldı.
Taraflar arasındaki 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Beşiktaş 50, Başakşehir ise 49 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.
SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU!
Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 36 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar 11, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 15 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş bu maçlarda 45 gol atarken Başakşehir 44 kez fileleri havalandırdı.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA 7 KEZ KAZANDI!
Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile sahasında oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet aldı.
Dolmabahçe'de oynanan maçların 7'si beraberlikle sonuçlanırken Beşiktaş 4 kez mağlup oldu.
Evindeki son 5 lig maçında Başakşehir'i 2 kez yenen siyah-beyazlı ekip, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, iç sahada rakibine karşı 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR!
İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez birbirine rakip oldu.
2009-2010 sezonunda oynanan grup maçını İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 kazandı.
2010-2011 sezonundaki final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.
2020-2021 sezonunda ise iki takım yarı finalde karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadelede Beşiktaş, Cyle Larin'in 102. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014 yılından bu yana İstanbul Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli ekiple Beşiktaş, daha önce 39 kez karşılaştı.
REKABETTE BEŞİKTAŞ ÖNDE
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 karşılaşmada Beşiktaş 12 galibiyet elde ederken Başakşehir 11 kez sahadan üstün ayrıldı.
Taraflar arasındaki 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Beşiktaş 50, Başakşehir ise 49 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.
SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU!
Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 36 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar 11, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 15 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş bu maçlarda 45 gol atarken Başakşehir 44 kez fileleri havalandırdı.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA 7 KEZ KAZANDI!
Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile sahasında oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet aldı.
Dolmabahçe'de oynanan maçların 7'si beraberlikle sonuçlanırken Beşiktaş 4 kez mağlup oldu.
Evindeki son 5 lig maçında Başakşehir'i 2 kez yenen siyah-beyazlı ekip, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, iç sahada rakibine karşı 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR!
İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez birbirine rakip oldu.
2009-2010 sezonunda oynanan grup maçını İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 kazandı.
2010-2011 sezonundaki final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.
2020-2021 sezonunda ise iki takım yarı finalde karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadelede Beşiktaş, Cyle Larin'in 102. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.