İsmail Kartal'dan derbi mesajı: 'Yine kazanacağız!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, kritik derbi öncesinde galibiyete odaklandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın ardından taraftarların istifaya davet ettiği Kartal'ın, yakın çevresine Galatasaray derbisi hakkında iddialı açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.
"10 KİŞİYLE YENDİK, YİNE KAZANACAĞIZ!"
İsmail Kartal'ın, Galatasaray deplasmanında nasıl galip geleceklerini bildiğini belirterek yakın çevresine şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"Takımı nasıl motive edeceğimi ve nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. Gittim, 10 kişiyle de yendim. Yine gideceğiz ve yine kazanacağız."
Tecrübeli teknik adamın, daha önce Rams Park'ta elde ettikleri galibiyeti hatırlatarak derbi öncesinde kendisine ve takımına güvendiği ifade edildi.
19 MAYIS 2024'TEKİ DERBİYİ HATIRLATTI
İsmail Kartal'ın sözünü ettiği karşılaşma, 19 Mayıs 2024 tarihinde Rams Park'ta oynandı.
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında Alexander Djiku'nun 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Mücadelenin büyük bölümünü eksik oynayan sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KARTAL'IN HEDEFİ YENİDEN GALİBİYET
Slavia Prag karşılaşmasının ardından eleştirilerin odağında yer alan İsmail Kartal'ın, Galatasaray derbisinde alınacak galibiyetle takımın moralini yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, 2024 yılında elde ettiği deplasman galibiyetini tekrarlamak istediği ifade edildi.
"10 KİŞİYLE YENDİK, YİNE KAZANACAĞIZ!"
İsmail Kartal'ın, Galatasaray deplasmanında nasıl galip geleceklerini bildiğini belirterek yakın çevresine şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"Takımı nasıl motive edeceğimi ve nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. Gittim, 10 kişiyle de yendim. Yine gideceğiz ve yine kazanacağız."
Tecrübeli teknik adamın, daha önce Rams Park'ta elde ettikleri galibiyeti hatırlatarak derbi öncesinde kendisine ve takımına güvendiği ifade edildi.
19 MAYIS 2024'TEKİ DERBİYİ HATIRLATTI
İsmail Kartal'ın sözünü ettiği karşılaşma, 19 Mayıs 2024 tarihinde Rams Park'ta oynandı.
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında Alexander Djiku'nun 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Mücadelenin büyük bölümünü eksik oynayan sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KARTAL'IN HEDEFİ YENİDEN GALİBİYET
Slavia Prag karşılaşmasının ardından eleştirilerin odağında yer alan İsmail Kartal'ın, Galatasaray derbisinde alınacak galibiyetle takımın moralini yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, 2024 yılında elde ettiği deplasman galibiyetini tekrarlamak istediği ifade edildi.