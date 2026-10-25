Hull City yine kazanamadı, yine yenilmedi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Hull City ile Brentford karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull City, 24. dakikada Ollie McBurnie'nin penaltı golüyle öne geçti.
Konuk ekip, 63. dakikada Dango Outtara ile skoru eşitledi.
HULL KAZANAMIYOR AMA ZOR YENİLİYOR
Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu serideki 4. beraberliğini alan Hull City, puanını 10'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brentford ise puanını 11 yaptı.
GELECEK HAFTA RAKİP IPSWICH
Hull City, gelecek hafta Ipswich'i konuk edecek. Brentford ise evinde Nottingham'ı ağırlayacak.
Konuk ekip, 63. dakikada Dango Outtara ile skoru eşitledi.
HULL KAZANAMIYOR AMA ZOR YENİLİYOR
Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu serideki 4. beraberliğini alan Hull City, puanını 10'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brentford ise puanını 11 yaptı.
GELECEK HAFTA RAKİP IPSWICH
Hull City, gelecek hafta Ipswich'i konuk edecek. Brentford ise evinde Nottingham'ı ağırlayacak.