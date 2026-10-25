Bugün
BİTTİ
Konyaspor
2
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Göztepe
2
Arca Çorum
0
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
Bugün
BİTTİ
Antalyaspor
1
Bodrum FK
2
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
2
Bursaspor
4
Bugün
BİTTİ
Hoffenheim
3
Leverkusen
0
CANLI
74'
Freiburg
0
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
C.Palace
0
Newcastle
2
Bugün
BİTTİ
Hull City
1
Brentford
1
Bugün
BİTTİ
Liverpool
2
Brighton
0
Bugün
BİTTİ
M. United
0
Bournemouth
3
CANLI
76'
Sunderland
0
Leeds United
0
Bugün
BİTTİ
Athletic Bilbao
4
Getafe
0
Bugün
BİTTİ
Celta Vigo
0
Real Betis
0
CANLI
33'
Real Sociedad
2
Levante
1
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Fiorentina
1
Bugün
BİTTİ
Atalanta
4
Frosinone
4
Bugün
BİTTİ
Genoa
1
Venezia
0
CANLI
Lecce
0
Juventus
2
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
Bugün
BİTTİ
AS Monaco
1
Lille
1
CANLI
90'
Angers
0
Lorient
0
CANLI
90'
Auxerre
1
Le Mans
1
CANLI
90'
Marsilya
4
Le Havre
3
CANLI
88'
Rennes
3
Strasbourg
0
CANLI
90'
Toulouse
0
Troyes
0
Bugün
BİTTİ
Fortuna Sittard
1
Excelsior
0
Bugün
BİTTİ
NEC Nijmegen
2
FC Groningen
2
Bugün
BİTTİ
PSV Eindhoven
1
Feyenoord
1
Bugün
BİTTİ
S. Rotterdam
1
Ajax
2
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
Bugün
BİTTİ
E.Braunschweig
2
Hannover 96
0
Bugün
BİTTİ
Holstein Kiel
3
Dynamo Dresden
0
Bugün
BİTTİ
Osnabrück
3
Greuther Fürth
0
Bugün
BİTTİ
Genk
2
Standard Liege
1
Bugün
BİTTİ
Club Brugge
3
St.Truiden
2
CANLI
31'
Gent
1
Anderlecht
0
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Bugün
BİTTİ
Sturm Graz
2
Ried
2
Bugün
BİTTİ
LASK
1
RB Salzburg
3
Bugün
BİTTİ
Thun
2
Lugano
3
Bugün
BİTTİ
Basel
0
Grasshopper
0
Bugün
BİTTİ
Sion
1
Lausanne
0
Bugün
BİTTİ
Estoril
1
Moreirense
3
CANLI
3'
Nacional
0
Braga
0
CANLI
1'
Rio Ave
0
Famalicao
0
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
Bugün
BİTTİ
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
Bugün
BİTTİ
CSKA Moskova
2
S. Moskova
0
Bugün
BİTTİ
Zenit St. Petersburg
2
Dynamo Makhachkala
0
Bugün
BİTTİ
Palermo
2
Carrarese
1
CANLI
87'
Verona
1
Pisa
1
Bugün
BİTTİ
Sabadell
1
Tenerife
1
Bugün
BİTTİ
Albacete
2
Eldense
0
Bugün
BİTTİ
Cadiz
3
AD Ceuta FC
1
CANLI
32'
Castellon
2
Sporting Gijon
0

Göztepe seriye bağladı; Çorum'u da yıktı

Göztepe, Çorum FK'yi 2-0 mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 20:48 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 20:56
Göztepe seriye bağladı; Çorum'u da yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe, 3. dakikada kaleci Marcos Felipe'nin büyük hatası sonrası Antunes'in golüyle öne geçti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI

Tümü
Arca Çorum FK'de Çağlar Söyüncü, 33. dakikada sakatlandı ve yerini Markus Karlsbakk'a bıraktı.

JUAN'DAN 7 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI

İlk yarıda baskın bir futbol oynayan Göztepe, 38. dakikada Juan'ın golüyle farkı artırdı.

Juan böylece, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 6 gol ve 1 asistle 7 gole doğrudan katkı sağladı.

İLK 6 HAFTA KAZANAMADI
SON 3 HAFTA SERİYE BAĞLADI

Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan Göztepe, Eyüpspor ve Kocaelispor'un ardından Çorum'u da yendi ve puanını 12'ye yükseltti.

ÇORUM'UN SERİSİ SONA ERDİ

Son 5 maçta 4 galibiyet alarak İzmir'e gelen Çorum FK, Göztepe'ye yenildi ve 13 puanda kaldı.

GÖZTEPE GELECEK HAFTA İSTANBUL'DA

Göztepe, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.
29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.
38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Anjorin'in şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.