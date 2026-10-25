Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe, 3. dakikada kaleci Marcos Felipe'nin büyük hatası sonrası Antunes'in golüyle öne geçti.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI
JUAN'DAN 7 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI
İlk yarıda baskın bir futbol oynayan Göztepe, 38. dakikada Juan'ın golüyle farkı artırdı.
Juan böylece, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 6 gol ve 1 asistle 7 gole doğrudan katkı sağladı.
İLK 6 HAFTA KAZANAMADI
SON 3 HAFTA SERİYE BAĞLADI
Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan Göztepe, Eyüpspor ve Kocaelispor'un ardından Çorum'u da yendi ve puanını 12'ye yükseltti.
ÇORUM'UN SERİSİ SONA ERDİ
Son 5 maçta 4 galibiyet alarak İzmir'e gelen Çorum FK, Göztepe'ye yenildi ve 13 puanda kaldı.
GÖZTEPE GELECEK HAFTA İSTANBUL'DA
Göztepe, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.
29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.
38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Anjorin'in şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI
JUAN'DAN 7 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI
İlk yarıda baskın bir futbol oynayan Göztepe, 38. dakikada Juan'ın golüyle farkı artırdı.
Juan böylece, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 6 gol ve 1 asistle 7 gole doğrudan katkı sağladı.
İLK 6 HAFTA KAZANAMADI
SON 3 HAFTA SERİYE BAĞLADI
Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan Göztepe, Eyüpspor ve Kocaelispor'un ardından Çorum'u da yendi ve puanını 12'ye yükseltti.
ÇORUM'UN SERİSİ SONA ERDİ
Son 5 maçta 4 galibiyet alarak İzmir'e gelen Çorum FK, Göztepe'ye yenildi ve 13 puanda kaldı.
GÖZTEPE GELECEK HAFTA İSTANBUL'DA
Göztepe, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.
29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.
38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Anjorin'in şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...