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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 407. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide tarihte 407. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette galibiyet sayısı ve atılan gollerde Fenerbahçe üstünlüğü bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 17:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 407. randevu
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Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynayacakları derbiyle tarihte 407. kez rakip olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 406 maçtan 150'sini kazanırken sarı-kırmızılı ekip, 131 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Tümü
Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 508 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

Ligde 139. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 138 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-39 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol kaydetti.

RAMS Park'ta 18. derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

RAMS Park, biri Süper Final olmak üzere toplamda 17 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Galatasaray, 17 maçın 6'sında Fenerbahçe ise 5'inde galip geldi. Rakiplerin 6 maçı berabere bitti.

Galatasaray, RAMS Park'ta 19 gol atarken Fenerbahçe, 13 kez rakip ağları sarstı.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler 6 kez fileleri havalandırabildi.

Taraflar arasındaki son 10 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0
07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen)
19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 0-1
21.09.2024 Ülker Süper Lig 3-1
24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0-0
02.04.2025 Ülker Türkiye Kupası 2-1
01.12.2025 Chobani Süper Lig 1-1
10.01.2026 Atatürk Olimpiyat TFF Süper Kupa 0-2
26.04.2026 RAMS Park Süper Lig 3-0
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