Hansi Flick'ten 'El Clasico' yenilgisi sonrası flaş itiraf!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımının performansından memnun olmadığını belirten Flick, yenilgiyi analiz ederek tepki vermeleri gerektiğini söyledi.
"NE ZİNDEYDİK NE DE YÜZDE YÜZ HAZIRDIK"
"DOKUZ MAÇ KAZANDIĞIMIZI DA UNUTMAMALIYIZ"
PSG ve Real Madrid karşısındaki yenilgilerin bir "gerçeklik dersi" olup olmadığı sorulan Flick, şu yanıtı verdi:
"İki mağlubiyet aldık ve hayal kırıklığına uğradık. Biraz şansımız yoktu, rakiplerimiz de iyi oynadı. Canlılığımız eksikti. Ancak bu, La Liga'daki ilk mağlubiyetimiz. Arka arkaya dokuz maç kazandık, bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi analiz yapmak ve tepki vermek önemli."
"REAL MADRID DAHA İYİYDİ"
Real Madrid'in kalitesine dikkat çeken Flick, "Büyük kaliteye sahip bir rakiple karşılaştık. Belki de önceki derbilerdekinden daha iyi bir performans sergilediler. Biz ise yeterince dinç değildik. İyi toparlanmalı, çok iyi antrenman yapmalı ve bu yenilgiye cevap vermeliyiz. Kaybettiğinizde her şey kötü değildir. Sezon sonuna kadar önümüzde çok uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.
"SAKATLIKLARLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"
Kadrodaki eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda yaşadığımız sakatlıkları unutmamak gerekiyor. En önemli konulardan biri bu. Bunlar her zaman kas sakatlıkları değil. Eric bir darbe aldı. Jules ve Olmo'nun da sakatlıkları var. Bununla başa çıkmak zorundayız. Savunma dörtlüsünde seçeneklerimiz sınırlı. La Masia'dan gelen oyuncularımız var."
Christensen ve Kounde'nin durumuyla ilgili konuşan Flick, "İkisinin de önümüzdeki hafta geri dönmesini umuyorum. Atlético maçına kadar içlerinden birini kadroya katabilecek miyiz, göreceğiz." dedi.
"FRENKIE BİZE GÜÇ KATIYOR"
Frenkie de Jong'un ofansif orta saha rolünü de değerlendiren Flick, "Üzerinde çok düşündüğümüz bir konu. Frenkie antrenmanlarda çok iyi performans gösterdi. Çok yetenekli bir oyuncu ve top ayağındayken bize büyük güç katıyor. Yeniden aramıza katılması ve burada olması çok önemli." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
"NE ZİNDEYDİK NE DE YÜZDE YÜZ HAZIRDIK"
"DOKUZ MAÇ KAZANDIĞIMIZI DA UNUTMAMALIYIZ"
PSG ve Real Madrid karşısındaki yenilgilerin bir "gerçeklik dersi" olup olmadığı sorulan Flick, şu yanıtı verdi:
"İki mağlubiyet aldık ve hayal kırıklığına uğradık. Biraz şansımız yoktu, rakiplerimiz de iyi oynadı. Canlılığımız eksikti. Ancak bu, La Liga'daki ilk mağlubiyetimiz. Arka arkaya dokuz maç kazandık, bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi analiz yapmak ve tepki vermek önemli."
"REAL MADRID DAHA İYİYDİ"
Real Madrid'in kalitesine dikkat çeken Flick, "Büyük kaliteye sahip bir rakiple karşılaştık. Belki de önceki derbilerdekinden daha iyi bir performans sergilediler. Biz ise yeterince dinç değildik. İyi toparlanmalı, çok iyi antrenman yapmalı ve bu yenilgiye cevap vermeliyiz. Kaybettiğinizde her şey kötü değildir. Sezon sonuna kadar önümüzde çok uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.
"SAKATLIKLARLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"
Kadrodaki eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda yaşadığımız sakatlıkları unutmamak gerekiyor. En önemli konulardan biri bu. Bunlar her zaman kas sakatlıkları değil. Eric bir darbe aldı. Jules ve Olmo'nun da sakatlıkları var. Bununla başa çıkmak zorundayız. Savunma dörtlüsünde seçeneklerimiz sınırlı. La Masia'dan gelen oyuncularımız var."
Christensen ve Kounde'nin durumuyla ilgili konuşan Flick, "İkisinin de önümüzdeki hafta geri dönmesini umuyorum. Atlético maçına kadar içlerinden birini kadroya katabilecek miyiz, göreceğiz." dedi.
"FRENKIE BİZE GÜÇ KATIYOR"
Frenkie de Jong'un ofansif orta saha rolünü de değerlendiren Flick, "Üzerinde çok düşündüğümüz bir konu. Frenkie antrenmanlarda çok iyi performans gösterdi. Çok yetenekli bir oyuncu ve top ayağındayken bize büyük güç katıyor. Yeniden aramıza katılması ve burada olması çok önemli." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.