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ABD'de zafer Antonelli'nin

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, ABD'de kazandı ve şampiyonluğa çok yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 01:27
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
ABD'de zafer Antonelli'nin
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'sini, Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 35 dakika 16.650 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Antonelli bu sezonun dokuzuncu etap galibiyetini elde etti.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 13.078 saniye gerisinde ikinci, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen, 17.485 saniye farkla üçüncü oldu.

Bu sonuçla Antonelli, en yakın rakibi George Russell'ın 123 puan önünde yer alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si 1 Kasım'da koşulacak.

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 365

2. George Russell (Büyük Britanya): 242

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241

4. Max Verstappen (Hollanda): 236

5. Charles Leclerc (Monako): 233

TAKIMLAR

1. Mercedes: 607

2. Ferrari: 474

3. Red Bull: 355

4. McLaren: 355

5. Racing Bulls: 102



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