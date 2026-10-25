Barcelona - Real Madrid: 11'ler

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KADRODAN ÇIKARTILDI

COURTOIS'NIN YERİNE VOLOSHYN

HANSI FLICK NE DEDİ?

"REAL MADRID, DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

"ÜÇ PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

RODRI'YE ÖVGÜ

"ESPART, İNANILMAZ BİR OYUNCU"

OLMO VE KOUNDE FORMA GİYEMEYECEK

JOSE MOURINHO NE DEDİ?

"FUTBOL DÜNYASI BU MAÇI İZLEMEK İÇİN DURUYOR"

"MAÇLARI OYUNCULAR KAZANIR, TEKNİK DİREKTÖRLER KAYBEDER"

"MOURINHO'NUN MADRID'İ KUPALAR KAZANIR"

HAKEM VE NEGREIRA SORUSUNA YANIT

"BARCELONA'NIN YENİLGİSİ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

"BARCELONA'NIN ÖVÜLMESİ BENİ ETKİLEMİYOR"

"BİZ HALA GELİŞİM AŞAMASINDAYIZ"

LAMINE YAMAL İÇİN PLANLAR DEĞİŞECEK Mİ?

"FLICK HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

CAMP NOU'YA DÖNÜŞ

SAKAL SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

İLK 11 KARARI NET

FERMIN'İN AÇIKLAMALARI

"MAÇ PLANIMI AÇIKLAMAYACAĞIM"

"SEN ZEKİSİN AMA BEN DE APTAL DEĞİLİM"