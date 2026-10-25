Barcelona Real Madrid maçı şifresiz canlı S Sport Plus izle

Barcelona Real Madrid maçı şifresiz izle!
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid Camp Nou Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport Plus web sitesine gidiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BARCELONA REAL MADRID MAÇI CANLI, TIKLA
JOSE MOURINHO NE DEDİ?
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona'ya konuk olacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Portekizli teknik adam, "İyi bir dönemden geçiyoruz. Maçlar kazanıyoruz, iyi oynuyoruz, goller atıyoruz... Ancak bunların El Clasico'ya etkisi olmaz. Bunlar farklı maçlardır. El Clasico ve derbi tecrübelerime dayanarak söylüyorum; öncesinde yaşananların çok büyük bir önemi yok."
ifadelerini kullandı. "FUTBOL DÜNYASI BU MAÇI İZLEMEK İÇİN DURUYOR"
El Clasico'nun dünya futbolundaki yerine dikkat çeken Mourinho, "Real Madrid-Barcelona eşleşmesi, her sezon en az iki El Clasico demek. Bazen daha da fazla oluyor. Teknik direktörlerin kim olduğunun çok büyük bir önemi yok. En önemli şey, El Clasico'nun eşsiz küresel boyutu. Futbolda başka önemli derbiler de var ancak bu maç eşsiz. Genellikle futbolu seven herkes bu karşılaşmayı izlemek için duruyor. Güzel bir maç olsun ve biz kazanalım."
dedi. "MAÇLARI OYUNCULAR KAZANIR, TEKNİK DİREKTÖRLER KAYBEDER"
Takımın ve kendisinin yeterince takdir edilip edilmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, "Real Madrid'de işlerin böyle olduğunu hissediyorum. Ancak benim tek arayışım, iyi iş yaptıklarında oyuncularımın hakkını teslim etmek ve işler daha az iyi gittiğinde teknik direktör olarak eleştirileri kabul etmek. Bu yalnızca Real Madrid'in değil, dünyadaki neredeyse bütün teknik direktörlerin hikayesi. Maçları oyuncular kazanır, teknik direktörler kaybeder. Bizim hayatımız biraz böyle."
diye konuştu.
"MOURINHO'NUN MADRID'İ KUPALAR KAZANIR"
Barcelona karşılaşmasının, takımın kupa kazanıp kazanamayacağını görmek açısından bir sınav olup olmadığı sorulan Mourinho, kısa ve net bir yanıt verdi: "Hayır. Mourinho'nun Madrid'i kupalar kazanır." HAKEM VE NEGREIRA SORUSUNA YANIT
Maçın hakemi ve Negreira ile ilişkisine dair basına sızan bilgiler hakkında konuşan Mourinho, şunları söyledi: "Bu soruyla beni biraz hazırlıksız yakaladınız. Hakemin ismi beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Her zaman hakemin iyi olduğu düşüncesiyle yola çıkarım. Hakemin A, B ya da C olması beni asla rahatsız etmez. Beni biraz rahatsız eden şey, kuralların ihlal edilmesi. Ancak içeriden aldığım bilgilere göre henüz bir kural ihlali olmadı. Üç hafta önce bir hakemin adı ortaya çıktı, bu hafta başka birinin. Fakat Real Madrid içinde kimse bana, 'Hocam, hakem bu kişi' demedi. Kim olursa olsun, umarım onun açısından iyi bir maç olur." "BARCELONA'NIN YENİLGİSİ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"
Barcelona'nın Paris Saint-Germain karşısında aldığı yenilginin El Clasico'ya etkisi olup olmayacağı sorulan Portekizli teknik adam, "Daha önce de söyledim; bu tür maçlarda takımların içinde bulunduğu dönem bana hiçbir şey söylemez ya da çok az şey söyler. Leipzig'i 4-1 yenmek yerine 4-1 kaybetmiş olsaydık da bu maça çıkarken düşünce yapım farklı olmazdı. Barcelona'nın da bir maç kaybetti diye bu karşılaşmaya yönelik düşüncesini ve özgüvenini değiştireceğini sanmıyorum."
değerlendirmesinde bulundu. "BARCELONA'NIN ÖVÜLMESİ BENİ ETKİLEMİYOR"
Barcelona övülürken Real Madrid'in eleştirilmesine ilişkin soruya Mourinho, şu yanıtı verdi: "Bir hafta önce Barcelona'nın bizi farklı yenebileceğini düşünenler, muhtemelen hala aynı şeyi düşünüyor. Paris'teki maçın ya da Bernabeu'daki Leipzig karşılaşmasının onların fikirlerini ve düşünce biçimlerini değiştireceğini sanmıyorum. Barcelona hakkında iyi konuşulması beni etkilemiyor ve benimle bir ilgisi yok. Dürüst olmak gerekirse çok iyi şeyler yaptıkları, övgüyü hak ettikleri dönemler ve maçlar var. Bizim durumumuzda ise düşündüğüm tek şey şu: Bizi gelişimini tamamlamış bir takım olarak görüyorsanız, futbolda böyle takımlar çok nadirdir. Çünkü hiçbir takımın gelişimi gerçekten tamamlanmaz." "BİZ HALA GELİŞİM AŞAMASINDAYIZ"
Takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç aydır çalışıyoruz. Oyuncuların her hafta takıma katıldığı sezon öncesi dönemi ve milli takımlarda geçirdikleri yaklaşık üç haftayı çıkarırsanız, bir buçuk ya da iki aydır birlikte çalışıyoruz. Gelişimini tamamlamış bir takım olmaktan uzağız, hala gelişim aşamasındayız. Teknik direktörün takımı tanıdığı, analiz ettiği ve izleyeceği yolları belirlediği bir dönemdeyiz. Oyuncular da teknik direktörlerini, onun davranış ve yönetim biçimini tanıyor. Bu durumdaki bir takımı, iki ya da üç yıldır birlikte olan bir takımla karşılaştırmak bana adil gelmiyor. Bununla birlikte, daha az iyi oynadığımızda ya da olumsuz bir sonuç aldığımızda eleştiri de işin bir parçası." LAMINE YAMAL İÇİN PLANLAR DEĞİŞECEK Mİ?
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında konuşan Mourinho, rakiplerinin kalitesine saygı duyduklarını ancak kendi oyun anlayışlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Mourinho, "Hepsi çok iyi. Madrid'de de durum aynı. İster Madrid'de ister Barcelona'da olsun, çok iyi olmayan bir oyuncu bulamıyorum. Hepsi çok iyi. O harika bir oyuncu ve harika oyunculara saygı duyulur. Ancak birine saygı duymak başka; planları, oyun düzenini değiştirmek ve kendi özünüzü unutmak başka. Bunu ne onun ne de başka bir üst düzey rakip için yapacağız."
dedi. "FLICK HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick hakkındaki soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, "Rakiplerimiz hakkında neden bana sorular sorduğunuzu anlamıyorum. Flick hakkında ne söylememi istiyorsunuz? Harika bir teknik direktör, mükemmel bir iş çıkarıyor ve hepsi bu. Daha fazla bir şey söyleyemem."
ifadelerini kullandı. CAMP NOU'YA DÖNÜŞ
Camp Nou'ya yeniden gitmenin kendisi için ne anlam taşıdığı sorulan Mourinho, "Başka herhangi bir stada gitmekle aynı şey. Elbette çok kaliteli bir takımdan söz ediyoruz. Kaliteli bir takıma karşı oynamakla daha az güçlü bir takıma karşı oynamak aynı değil. Ancak bunun dışında büyütülecek bir şey yok."
diye konuştu. SAKAL SORUSUNA ESPRİLİ YANIT
Sakal bırakmasının bir batıl inançla bağlantılı olup olmadığı sorulan Mourinho, gülerek şu yanıtı verdi: "Hayır, hiç değil. Futbolda bu konuda sayılı kişilerden biri olmalıyım ama kesinlikle hayır. Neden? Çok mu kötü görünüyor? Çok kötü göründüğünü söylerseniz bunu düşünürüm. Batıl inançlarla hiçbir ilgisi olmayan az sayıdaki kişiden biri olduğuma eminim." İLK 11 KARARI NET
El Clasico'da sahaya süreceği ilk 11'i belirleyip belirlemediği sorulan Portekizli teknik adam, "Elbette."
yanıtını verdi. FERMIN'İN AÇIKLAMALARI
Barcelona oyuncusu Fermin'in sözleri hakkında da konuşan Mourinho, "Ne söyleyebilirim? Yaşanmaya devam eden birçok şey bizi yoruyor, Fermin de bizim söylemlerimizden yoruluyor. Durum bu."
dedi. "MAÇ PLANIMI AÇIKLAMAYACAĞIM"
Karşılaşma için bir oyun planı olup olmadığı yönündeki soruya Mourinho, şöyle cevap verdi: "Evet, ama buna yanıt vermeyeceğim. Başka bir soru sormanız daha iyi olur. Başka bir soru sorabilirsiniz çünkü maç planı, kimin oynayacağı, nasıl bir düzenle sahaya çıkacağımız ya da maçı hangi yöne götürmeye çalışacağımız hakkında soruları yanıtlamayacağım. Dürüst davranıyorum. Burada oturup hiçbir şey söylemeden lafı dolandırabilirdim." "SEN ZEKİSİN AMA BEN DE APTAL DEĞİLİM"
Mourinho, Barcelona'nın zayıf noktasının ne olduğuna ilişkin soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi: "Sen zekisin ama ben de aptal değilim." BARCELONA REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Dev karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ! BARCELONA REAL MADRID MAÇI HAKEMİ
Karşılaşmayı hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Munuera yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Javier Iglesias Villanueva olacak. MUHTEMEL 11'LER Barcelona:
Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermin, Adeyemi; Raphinha. Real Madrid:
Lunin; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappe.
Real Madrid'de bu akşam Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. KADRODAN ÇIKARTILDI
Eflatun-beyazlı kulüp, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. COURTOIS'NIN YERİNE VOLOSHYN
Real Madrid, Courtois'nın yerine genç kaleci Illia Voloshyn'ın kadroya dahil edildiğini açıkladı. HANSI FLICK NE DEDİ?
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid'i ağırlayacakları El Clasico öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Alman teknik adam, "Oyuncular toparlandı ve bu maça hazırlar."
dedi. "REAL MADRID, DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"
Real Madrid'in kalitesine dikkat çeken Flick, "Real Madrid, dünyanın en iyi takımlarından biri. Harika oyunculara ve harika bir teknik direktöre sahip büyük bir kulüp. Özellikle hücum bölgesinde çok yüksek bir kaliteleri var. Son maçlarında da iyi sonuçlar aldılar. Hazır olmamız gerekiyor."
ifadelerini kullandı.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Flick, "Ona büyük saygı duyuyorum. Uzun yıllar boyunca çok büyük takımları çalıştırdı ve başarılı oldu. Kalitesini defalarca kanıtladı. Çok başarılı bir teknik direktör ve harika bir meslektaş."
diye konuştu. "ÜÇ PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"
El Clasico'nun futbol takviminin en özel karşılaşmalarından biri olduğunu vurgulayan Flick, "Bu maç, futbolun sunabileceği en iyi şey. Üç puandan çok daha fazlası. Takımdaki herkesin nasıl oynamak istediğimizi bildiğini düşünüyorum. Önemli olan da bu. Hazırız ve takımıma güveniyorum."
değerlendirmesinde bulundu.
Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilgiye de değinen Alman çalıştırıcı, "Maçı analiz ettik. Bazı şeyleri çok iyi yaptık ancak geliştirmemiz gereken alanlar da var. Takım olarak gelişmeye devam etmeliyiz. Bunu yapmak ve nasıl oynamak istediğimizi göstermek için harika bir fırsat."
dedi. RODRI'YE ÖVGÜ
Son maçlarda önemli roller üstlenen Rodri ve Xavi Espart hakkında da konuşan Flick, Rodri'nin takıma katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Flick, "Bize ekstra bir şeyler katıyor. Bunu ilk maçlarda da gördük. Burada olduğu için çok mutluyum."
ifadelerini kullandı. "ESPART, İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Genç bek Xavi Espart'ın gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirten Flick, "Bana göre inanılmaz bir oyuncu ancak gelişime açık yönleri var. Onunla çalışmaya devam etmeliyiz. Kendisini kanıtlamayı sürdürmesi gerekiyor. Biz de ona yardımcı olmaya devam edeceğiz."
şeklinde konuştu. OLMO VE KOUNDE FORMA GİYEMEYECEK
Flick, PSG karşılaşmasında sakatlanan Dani Olmo'nun Real Madrid maçında oynayamayacağını doğruladı.
İspanyol futbolcunun sakatlığından duyduğu üzüntüyü dile getiren deneyimli teknik adam, "Olmo çok iyi durumdaydı. Fiziksel olarak hazırdı ve yüzde 100'ündeydi. Şanssızlık yaşadı ancak bunu kabullenmek zorundayız. Yokluğunu hissedeceğiz."
dedi.
Jules Kounde'nin de karşılaşmada görev yapamayacağını açıklayan Flick, "Onunla ilgili herhangi bir risk almak istemiyoruz."
sözleriyle oyuncunun durumuna ilişkin yaklaşımını ortaya koydu.