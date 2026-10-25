Stoilov'dan yedek oyunculara sert uyarı: 'Tribüne giderler!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktörü Stanimir Stoilov, önde yaptıkları baskıyla 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu her zaman istediğimiz ve çalıştığımız bir şeydi." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bulgar teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmaya istedikleri gibi baskılı, agresif ve dinamik bir şekilde başladıklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:
"BÖYLE DEVAM EDERLERSE TRİBÜNE GİDERLER"
Stoilov, taraftarların iyi günde kötü günde her zaman takımın arkasında olmasının ve desteğini sürdürmesinin önemli olduğunu belirtti.
Karşılaşmada üçüncü golü bulamayınca takım içinde bir baskı oluştuğunu dile getiren Stoilov, "Oyuncularımla bu hafta toplantıda konuşacağım bir şey de şu ki, oyuna giren oyuncularımız kesinlikle çok daha hırslı ve çok daha aç bir şekilde girmeliler ve tempoyu yükseltmeleri gerekiyor. Yoksa bunu yapmazlarsa bir sonraki maçta yedek kulübesinde kalırlar, oyuna girmezler ve tekrar bu şekilde sürdürürlerse de daha sonra da taraftarların yanında tribündeki yerlerini alırlar. Benim oyuncularım kesinlikle Göztepe için kaç dakika oynarlarsa oynasınlar, gerekirse sahada ölmeliler, ne gerekiyorsa onu yapmalılar. Bu benim için en önemli nokta. Ben bugün oyuna giren oyuncularımın dinamizminden memnun değilim." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmaya istedikleri gibi baskılı, agresif ve dinamik bir şekilde başladıklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:
"BÖYLE DEVAM EDERLERSE TRİBÜNE GİDERLER"
Stoilov, taraftarların iyi günde kötü günde her zaman takımın arkasında olmasının ve desteğini sürdürmesinin önemli olduğunu belirtti.
Karşılaşmada üçüncü golü bulamayınca takım içinde bir baskı oluştuğunu dile getiren Stoilov, "Oyuncularımla bu hafta toplantıda konuşacağım bir şey de şu ki, oyuna giren oyuncularımız kesinlikle çok daha hırslı ve çok daha aç bir şekilde girmeliler ve tempoyu yükseltmeleri gerekiyor. Yoksa bunu yapmazlarsa bir sonraki maçta yedek kulübesinde kalırlar, oyuna girmezler ve tekrar bu şekilde sürdürürlerse de daha sonra da taraftarların yanında tribündeki yerlerini alırlar. Benim oyuncularım kesinlikle Göztepe için kaç dakika oynarlarsa oynasınlar, gerekirse sahada ölmeliler, ne gerekiyorsa onu yapmalılar. Bu benim için en önemli nokta. Ben bugün oyuna giren oyuncularımın dinamizminden memnun değilim." ifadelerini kullandı.