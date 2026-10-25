Old Trafford karıştı, Manchester United darmadağın!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United, Bournemouth'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth, 3-0'lık skorla kazandı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rayan, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Evanilson kaydetti.
CARRICK, BRUNO FERNANDES'İ YEDEK BIRAKTI
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Como yenilgisinin ardından kendisini eleştiren kaptan Bruno Fernandes'i Bournemouth karşısında ilk 11'e almadı.
Sky Sports'a konuşan Carrick, Portekizli futbolcuyu yedek bırakmasını "Futbola dayalı bir karar" olarak nitelendirdi.
FERNANDES, PREMIER LİG KARİYERİNDE TOPLAM 6 KEZ YEDEK BAŞLADI
Fernandes, Premier Lig kariyerinde yalnızca altıncı kez bir maça yedek başladı. Yıldız oyuncu, önceki son iki örnekte 2024-25 sezonunun sonunda önemli Avrupa Ligi karşılaşmalarına dinç çıkabilmesi için dinlendirilmişti.
Manchester United, Fernandes'in ilk 11'de yer almadığı son 10 Premier Lig maçında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Bu süreçte üç beraberlik ve altı yenilgi yaşayan United, tek galibiyetini aralık ayında Newcastle'ı 1-0 yenerek aldı.
MANCHESTER UNITED TARAFTARLARINDAN CARRICK'E GÖNDERME
Karşılaşma sırasında Old Trafford'daki Bournemouth taraftarları, "Yarın kovulacaksın Carrick" tezahüratında bulundu.
GERİDE KALAN 8 HAFTADA 1 GALİBİYET
Carrick yönetimindeki Manchester United, ligde geride kalan sekiz haftada bir galibiyet, dört beraberlik ve üç mağlubiyetle 7 puanda kaldı.
United, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ise ilk maçında Sabah'ı 4-0 mağlup ettikten sonra Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya da 4-1 yenildi.
Bournemouth ise puanını 9'a yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Chelsea deplasmanına gidecek. Bournemouth, Leeds United'ı ağırlayacak.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rayan, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Evanilson kaydetti.
CARRICK, BRUNO FERNANDES'İ YEDEK BIRAKTI
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Como yenilgisinin ardından kendisini eleştiren kaptan Bruno Fernandes'i Bournemouth karşısında ilk 11'e almadı.
Sky Sports'a konuşan Carrick, Portekizli futbolcuyu yedek bırakmasını "Futbola dayalı bir karar" olarak nitelendirdi.
FERNANDES, PREMIER LİG KARİYERİNDE TOPLAM 6 KEZ YEDEK BAŞLADI
Fernandes, Premier Lig kariyerinde yalnızca altıncı kez bir maça yedek başladı. Yıldız oyuncu, önceki son iki örnekte 2024-25 sezonunun sonunda önemli Avrupa Ligi karşılaşmalarına dinç çıkabilmesi için dinlendirilmişti.
Manchester United, Fernandes'in ilk 11'de yer almadığı son 10 Premier Lig maçında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Bu süreçte üç beraberlik ve altı yenilgi yaşayan United, tek galibiyetini aralık ayında Newcastle'ı 1-0 yenerek aldı.
MANCHESTER UNITED TARAFTARLARINDAN CARRICK'E GÖNDERME
Karşılaşma sırasında Old Trafford'daki Bournemouth taraftarları, "Yarın kovulacaksın Carrick" tezahüratında bulundu.
GERİDE KALAN 8 HAFTADA 1 GALİBİYET
Carrick yönetimindeki Manchester United, ligde geride kalan sekiz haftada bir galibiyet, dört beraberlik ve üç mağlubiyetle 7 puanda kaldı.
United, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ise ilk maçında Sabah'ı 4-0 mağlup ettikten sonra Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya da 4-1 yenildi.
Bournemouth ise puanını 9'a yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Chelsea deplasmanına gidecek. Bournemouth, Leeds United'ı ağırlayacak.