Beşiktaş'ı bekleyen yoğun fikstür!

Beşiktaş'ı yoğun bir maç trafiği bekliyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Beşiktaş, önümüzdeki haftalarda kısa aralıklarla birbirinden kritik ve zorlu karşılaşmalara çıkacak.
Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumu, bu süreçte belirleyici olacak.
Siyah beyazlılar, Başakşehir'i ağırladıktan sonra 1 Kasım'da Kasımpaşa deplasmanına gidecek. 4 gün sonra Celtic ile Avrupa mücadelesine çıkacak Beşiktaş, 8 Kasım'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Milli aranın ardından 22 Kasım'da Konyaspor deplasmanı, 26 Kasım'da ise Hapoel Beer-Sheva karşılaşması var.
AVRUPA'DAN SONRA DERBİ
Beşiktaş, Avrupa sınavından yalnızca 4 gün sonra, 30 Kasım'da Galatasaray'ı Dolmabahçe'de ağırlayacak.
Derbinin hemen ardından dinlenme fırsatı da sınırlı olacak. Beşiktaş, 6 Aralık'ta Samsunspor ile karşılaşacak, 10 Aralık'ta Bayer Leverkusen deplasmanında sahaya çıkacak. Almanya dönüşünden 4 gün sonra Gaziantep FK deplasmanı oynanacak. 20 Aralık'ta ise rakip Çaykur Rizespor olacak.
Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumu, bu süreçte belirleyici olacak.
Siyah beyazlılar, Başakşehir'i ağırladıktan sonra 1 Kasım'da Kasımpaşa deplasmanına gidecek. 4 gün sonra Celtic ile Avrupa mücadelesine çıkacak Beşiktaş, 8 Kasım'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Milli aranın ardından 22 Kasım'da Konyaspor deplasmanı, 26 Kasım'da ise Hapoel Beer-Sheva karşılaşması var.
AVRUPA'DAN SONRA DERBİ
Beşiktaş, Avrupa sınavından yalnızca 4 gün sonra, 30 Kasım'da Galatasaray'ı Dolmabahçe'de ağırlayacak.
Derbinin hemen ardından dinlenme fırsatı da sınırlı olacak. Beşiktaş, 6 Aralık'ta Samsunspor ile karşılaşacak, 10 Aralık'ta Bayer Leverkusen deplasmanında sahaya çıkacak. Almanya dönüşünden 4 gün sonra Gaziantep FK deplasmanı oynanacak. 20 Aralık'ta ise rakip Çaykur Rizespor olacak.