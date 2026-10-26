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Jose Mourinho'dan VAR tepkisi: "Barça'ya kırmızı çıkmadı"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 01:46 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 01:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan VAR tepkisi: 'Barça'ya kırmızı çıkmadı'
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oyuncularının performansından övgüyle bahseden Mourinho, hakem kararlarından kadro tercihlerine, Lunin'in performansından Valverde'nin sakatlığına kadar birçok konuda konuştu.

"CANCELO'NUN FAULÜ AÇIKÇA KIRMIZI KARTTI"

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Karşılaşmanın yüksek seviyede oynandığını belirten Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce harika, yüksek seviyeli bir maçtı. Futbolu seven herkesin durup izlemek isteyeceği bir karşılaşmaydı. İki takım da kazanmak için oynadı. Ben daha çok kendi oyuncularımdan bahsetmeliyim; çocuklar olağanüstü bir maç çıkardı. Çok organize ve konsantreydiler. Yoğun baskı yapan bir rakibe karşı arkadan oyun kurarak çıkma cesaretini gösterdiler."

Farkı artırabilecek fırsatlar yakaladıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Skoru 2-0 yapabilecek fırsatlarımız oldu. Jude ve Kylian'ın ikiye bir kaldığı bir pozisyon vardı. Elbette Barcelona ikinci yarıda güçlü bir tepki gösterdi ancak biz çok sakin ve organize oynadık. Skor 1-1 olduğunda hiçbir zaman soğukkanlılığımızı kaybetmedik. Tekrar ediyorum; büyük bir rakibe karşı, bence harika bir maç yöneten bir hakem ve 60. dakikada uyuyakalmış gibi görünen bir VAR varken harika bir galibiyet aldık. Joao Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı faul açıkça kırmızı kart gerektiriyordu."

"ASLA 'BU BENİM İLK 11'İM' DEMEYECEĞİM"

Kadro tercihleri ve Bernardo Silva hakkında da konuşan Mourinho, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dokuzlu bir dizilişle sahaya çıkmak psikolojik açıdan zorlayıcıdır, altılı bir dizilişle çıkmak dengelidir. Üçlü bir dizilişle çıkmak ise farklıdır. Bu da önemlidir çünkü rahat bir şekilde ve tamamen hak ederek kazandık."

"Bernardo Silva... Burada üç aydan biraz fazla bir süredir bulunuyorum. Elbette onu tanıyorum ancak bir oyuncuyu tanımakla bir gruba nasıl uyum sağlayacağını görmek farklı şeyler. Asla 'Bu benim as takımım' ya da 'Bu benim ilk 11'im' demeyeceğim. Kadro çok iyi ve çok eksiksiz. Herkes çok çalışıyor, herkes oynamaya hazır. Hayat böyle."

"BANA LUNIN'İ SORMADINIZ!"

Lunin'in performansına dikkat çeken deneyimli teknik adam, basın mensuplarına şu sözlerle seslendi:

"Şimdiye kadar bana iki soru sordunuz ve hiçbiri Lunin hakkında değildi. Ancak Lunin'in hataları nedeniyle burada kaybetseydik ilk soru onun hakkında olurdu. Ona söylediğim tek şey, yedek kulübesinde oturmak için antrenman yapmadığıydı. Çok dengeli ve sakin bir maç çıkardı. Dünyanın en iyi kalecisine sahibiz ama bugün hiçbirimiz Tibu'nun oynamaması nedeniyle üzülmedik."

Takımın birlikteliğine ve yoğun fikstüre de değinen Mourinho, "Takım çok kenetlenmişti, zor anlarda da bunu gösterdi. Üst üste beş galibiyet aldık, hepsi bu. Yine de güzel bir maçtı. Pazar günü deplasmanda oynuyoruz, çarşamba günü deplasmandayız, ardından cumartesi günü yine deplasmanda bir maçımız var... Ama neyse." ifadelerini kullandı.

"VALVERDE SAKAT HALDE 40 DAKİKADAN FAZLA OYNADI"

Mourinho, sakatlığına rağmen mücadeleyi sürdüren Valverde için ayrı bir parantez açtı:

"Bahsetmeden geçmek istemediğim bir isim daha var. Valverde sakat halde 40 dakikadan fazla oynadı. Sakatlandı ancak devam etmek istedi. Sınırlarını zorladı ve sahada kaldığı sürece elinden gelenin en iyisini yaptı."

"YEDEK KULÜBEM İLK 11 OYUNCULARIYLA DOLU"

Oyuncu değişiklikleri ve yedek kulübesinin gücü hakkında konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Değişiklik yapmak isteyen teknik direktörler var; yedek kulübesine bakıyorlar ancak çözüm bulamıyorlar. Birçoğu, fikirlerini sahaya yansıtamadığı için sıkıntı çekiyor. Benim ise ilk 11'de oynayabilecek oyunculardan oluşan zengin bir yedek kulübem var."

Orta sahadaki tercihlerini de açıklayan Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Camavinga, Leipzig maçında iyi oynadı. Flick, bacaklarında çok güçlü bir motor olan De Jong'u oyuna soktu. Bernardo ise uzun süredir Pedri'nin pozisyonunda çalışıyordu. Benim de rakibi marke edip kontra atağa çıkmak için bacakları güçlü oyunculara ihtiyacım vardı. Tchouameni daha çok pozisyonunda kalmak, Camavinga ise boşluklara saldırmak için sahadaydı. Barcelona karşısında boşluklara çıkmak zordur çünkü çoğu zaman ofsaytta kalırsınız."

"REAL MADRID ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNAR"

Barcelona galibiyetinin ardından asıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kazansak da El Sardinero'da kaybedersek bunun bir anlamı olmaz. Çünkü Real Madrid, Camp Nou'da kazanmak için değil, şampiyonluğu kazanmak için oynar."

"YAMAL SADECE İYİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA ZEKİ"

Cucurella'nın Lamine Yamal karşısındaki performansını değerlendiren Mourinho, genç futbolcudan da övgüyle bahsetti:

"Cucurella, takım arkadaşı Yamal'a, harika bir oyuncuya karşı oynadı. Harika oyuncuları sahada, benden on metre uzakta izlemeyi severim. Oyuncuların kalitesini ancak o zaman anlayabiliyorum. Bu çocuk çok iyi, çok zorlu bir rakip. Çünkü sadece iyi değil, aynı zamanda zeki. Cucu'ya sarı kart gösterilmesi için her şeyi denedi."

Diomande'nin savunmadaki katkısına da dikkat çeken Mourinho, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Ancak Diomande karşısında çok iyi dayandı. Diomande, ona ve Cancelo'ya üstünlük kurma şansını çok nadiren verdi. Bu, Cucu'nun bugüne kadar karşılaştığı en zorlu maçtı. Çok iyi bir rakibe karşı muhteşem bir performans sergiledi."

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