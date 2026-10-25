PSV ile Feyenoord puanları paylaştı

Hollanda Eredivisie'nin 10. hafta maçında PSV ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
PSV'nin golünü 21. dakikada Guus Til kaydetti. Feyenoord'a beraberliği getiren golü ise 54. dakikada Anis Hadj Moussa attı.
Bu sonucun ardından Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Feyenoord, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 24'e yükseltti. PSV ise puanını 20'ye çıkardı.
Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki maçında Feyenoord, Fortuna Sittard'ı ağırlayacak. PSV, Willem'i konuk edecek.
PSV'nin golünü 21. dakikada Guus Til kaydetti. Feyenoord'a beraberliği getiren golü ise 54. dakikada Anis Hadj Moussa attı.
Bu sonucun ardından Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Feyenoord, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 24'e yükseltti. PSV ise puanını 20'ye çıkardı.
Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki maçında Feyenoord, Fortuna Sittard'ı ağırlayacak. PSV, Willem'i konuk edecek.