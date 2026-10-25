Ferdi sakatlandı; seri Anfield'da sona erdi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 4. dakikada sakatlandı ve 6. dakikada yerini Costinha'ya bıraktı.
Alexander Isak, 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu sezon formda olan İsveçli golcü, 7. maçında 6. golünü ağlara gönderdi.
Bu sonucun ardından Liverpool, 15 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Brighton ise 16 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DEV MAÇLAR VAR
Liverpool, gelecek hafta Arsenal'i ağırlayacak. Brighton ise Manchester City deplasmanına gidecek.
Liverpool, 17. dakikada Pascal Gross'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.
🚑Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Liverpool x Brighton mücadelesinin 4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. https://t.co/y4YTt9gPXB
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Alexander Isak, 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu sezon formda olan İsveçli golcü, 7. maçında 6. golünü ağlara gönderdi.
BRIGHTON'IN SERİSİ SONA ERDİ
⚽️Premier League'de son 3 maç, 3 gol. Alexander Isak açıldı! https://t.co/qhUWpepVM3
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Bu sonucun ardından Liverpool, 15 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Brighton ise 16 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DEV MAÇLAR VAR
Liverpool, gelecek hafta Arsenal'i ağırlayacak. Brighton ise Manchester City deplasmanına gidecek.