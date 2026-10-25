Trabzonspor'un fırtına ikilisi!

Trabzonspor'un hücumdaki dünya yıldızı Muhammed Salah ile performansıyla dikkat çeken Franculino Dju, Avrupa'nın en üretken hücum ikilileri arasına girdi.
Süper Lig ve Avrupa arenasında 10 gol üreten Mısırlı futbolcuya, 5 kez ağları sarsan Gineli forvet eşlik etti. İkilinin toplam 15 gollük katkısı, onları Avrupa'nın en üretken hücum ortaklıkları listesinde 7. sıraya taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'NIN DEVLERİYLE YARIŞIYORLAR
Avrupa'nın en üretken hücum ikilileri sıralamasında 25 gol katkısıyla Pavlidis-Prestianni ikilisi zirvede yer aldı. Raphinha-Yamal ikilisi 24 gol katkısıyla ikinci sıraya yerleşirken Sobolev-Glushenkov ortaklığı 20 golle üst sıralarda kendine yer buldu.
Kane-Olise ikilisi 19, Haaland-Cherki ortaklığı 18 ve Arokodare-Klaassen ikilisi 16 gol katkısıyla sıralamada yer aldı.
MBAPPE-ARDA İKİLİSİNİ GERİDE BIRAKTILAR
Toplam 15 gol katkısına ulaşan Salah-Franculino ikilisi, Mbappe-Arda ortaklığının da önünde yer aldı. Mbappe-Arda ikilisinin toplam 15 gol katkısı bulunurken Salah ve Franculino'nun listede 7. sırada yer alması dikkat çekti.
Trabzonspor'un hücum hattındaki bu ortaklık, Avrupa'nın önde gelen yıldızlarının bulunduğu listede kendine yer bularak öne çıktı.
Süper Lig ve Avrupa arenasında 10 gol üreten Mısırlı futbolcuya, 5 kez ağları sarsan Gineli forvet eşlik etti. İkilinin toplam 15 gollük katkısı, onları Avrupa'nın en üretken hücum ortaklıkları listesinde 7. sıraya taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'NIN DEVLERİYLE YARIŞIYORLAR
Avrupa'nın en üretken hücum ikilileri sıralamasında 25 gol katkısıyla Pavlidis-Prestianni ikilisi zirvede yer aldı. Raphinha-Yamal ikilisi 24 gol katkısıyla ikinci sıraya yerleşirken Sobolev-Glushenkov ortaklığı 20 golle üst sıralarda kendine yer buldu.
Kane-Olise ikilisi 19, Haaland-Cherki ortaklığı 18 ve Arokodare-Klaassen ikilisi 16 gol katkısıyla sıralamada yer aldı.
MBAPPE-ARDA İKİLİSİNİ GERİDE BIRAKTILAR
Toplam 15 gol katkısına ulaşan Salah-Franculino ikilisi, Mbappe-Arda ortaklığının da önünde yer aldı. Mbappe-Arda ikilisinin toplam 15 gol katkısı bulunurken Salah ve Franculino'nun listede 7. sırada yer alması dikkat çekti.
Trabzonspor'un hücum hattındaki bu ortaklık, Avrupa'nın önde gelen yıldızlarının bulunduğu listede kendine yer bularak öne çıktı.