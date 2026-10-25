Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'ı iki sayı farkla mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 74-72 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: TOFAŞ
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: McNeace 2, Thurman 7, Jones 6, Reynolds 6, Leon Apaydın 8, Brown 19, Kerem Çorumlular, Carter 6, Sadık Kabaca 11, Nutall 5, Efe Postel 2, Emirhan Serbest
Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Horton 14, Abmas 15, Uthoff 2, Thosmas Akyazılı 6, Cook 10, Tibet Görener 4, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan 9, Yiğit Kaba, Pasecniks 2, Hanlan 5
1.Periyot: 21-14
Devre: 40-38
3.Periyot: 59-52
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: McNeace 2, Thurman 7, Jones 6, Reynolds 6, Leon Apaydın 8, Brown 19, Kerem Çorumlular, Carter 6, Sadık Kabaca 11, Nutall 5, Efe Postel 2, Emirhan Serbest
Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Horton 14, Abmas 15, Uthoff 2, Thosmas Akyazılı 6, Cook 10, Tibet Görener 4, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan 9, Yiğit Kaba, Pasecniks 2, Hanlan 5
1.Periyot: 21-14
Devre: 40-38
3.Periyot: 59-52