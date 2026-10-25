Ajax, Rotterdam deplasmanında hata yapmadı

Hollanda Eredivisie'nin 10. hafta maçında Ajax, Sparta Rotterdam'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Het Kasteel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax, 2-1'lik skorla kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Abdellah Ouazane ile 45+1. dakikada Toluwalase Arokodare kaydetti.
Sparta Rotterdam'ın tek golünü ise dakika 43'te Jens Toornstra attı.
Ajax'ta Sofyan Amrabat, mücadelede 90 dakika görev aldı.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 21 yaptı. Rotterdam ise 9 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki maçında Ajax, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Rotterdam, Groningen deplasmanına gidecek.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Abdellah Ouazane ile 45+1. dakikada Toluwalase Arokodare kaydetti.
Sparta Rotterdam'ın tek golünü ise dakika 43'te Jens Toornstra attı.
Ajax'ta Sofyan Amrabat, mücadelede 90 dakika görev aldı.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 21 yaptı. Rotterdam ise 9 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki maçında Ajax, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Rotterdam, Groningen deplasmanına gidecek.