Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri belli oluyor

Bugün
BİTTİ
Konyaspor
2
Gençlerbirliği
0
CANLI
19'
Göztepe
1
Arca Çorum
0
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
Bugün
BİTTİ
Antalyaspor
1
Bodrum FK
2
CANLI
18'
Keçiörengücü
1
Bursaspor
1
CANLI
88'
Hoffenheim
1
Leverkusen
0
Bugün
19:30
Freiburg
Bayern Munih
Bugün
BİTTİ
C.Palace
0
Newcastle
2
Bugün
BİTTİ
Hull City
1
Brentford
1
Bugün
BİTTİ
Liverpool
2
Brighton
0
Bugün
BİTTİ
M. United
0
Bournemouth
3
Bugün
19:30
Sunderland
Leeds United
Bugün
BİTTİ
Athletic Bilbao
4
Getafe
0
CANLI
47'
Celta Vigo
0
Real Betis
0
Bugün
20:30
Real Sociedad
Levante
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Fiorentina
1
Bugün
BİTTİ
Atalanta
4
Frosinone
4
Bugün
BİTTİ
Genoa
1
Venezia
0
Bugün
20:00
Lecce
Juventus
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
Bugün
BİTTİ
AS Monaco
1
Lille
1
CANLI
5'
Angers
0
Lorient
0
CANLI
5'
Auxerre
0
Le Mans
0
CANLI
5'
Marsilya
1
Le Havre
0
CANLI
5'
Rennes
0
Strasbourg
0
CANLI
5'
Toulouse
0
Troyes
0
Bugün
BİTTİ
Fortuna Sittard
1
Excelsior
0
Bugün
BİTTİ
NEC Nijmegen
2
FC Groningen
2
Bugün
BİTTİ
PSV Eindhoven
1
Feyenoord
1
CANLI
32'
S. Rotterdam
0
Ajax
1
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
Bugün
BİTTİ
E.Braunschweig
2
Hannover 96
0
Bugün
BİTTİ
Holstein Kiel
3
Dynamo Dresden
0
Bugün
BİTTİ
Osnabrück
3
Greuther Fürth
0
Bugün
BİTTİ
Genk
2
Standard Liege
1
CANLI
61'
Club Brugge
2
St.Truiden
1
Bugün
20:30
Gent
Anderlecht
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Bugün
BİTTİ
Sturm Graz
2
Ried
2
CANLI
19'
LASK
1
RB Salzburg
0
Bugün
BİTTİ
Thun
2
Lugano
3
CANLI
Basel
0
Grasshopper
0
CANLI
Sion
1
Lausanne
0
CANLI
Estoril
0
Moreirense
3
Bugün
21:00
Nacional
Braga
Bugün
21:00
Rio Ave
Famalicao
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
Bugün
BİTTİ
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
Bugün
BİTTİ
CSKA Moskova
2
S. Moskova
0
CANLI
45'
Zenit St. Petersburg
0
Dynamo Makhachkala
0
Bugün
BİTTİ
Palermo
2
Carrarese
1
CANLI
3'
Verona
0
Pisa
0
Bugün
BİTTİ
Sabadell
1
Tenerife
1
CANLI
Albacete
2
Eldense
0
CANLI
Cadiz
0
AD Ceuta FC
1
Bugün
20:30
Castellon
Sporting Gijon

Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri belli oluyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki grup rakipleri, 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 18.00'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 17:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki rakipleri, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun kura çekimi, yarın TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde, 2 Ekim 2026 tarihli FIVB dünya sıralaması esas alınarak "serpantin sistemi" uygulanacak. Bu sisteme göre dünya sıralamasında ilk 8'deki takımlar, A Grubu'ndan H Grubu'na doğru ilk sıralara yerleştirilecek.

Tümü
Dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Türkiye, bu sistem doğrultusunda C Grubu'nun ilk sırasında yer alacak.

Sıralamada 9 ile 16. basamaklar arasındaki ekipler ise H Grubu'ndan A Grubu'na doğru gruplarda ikinci sıraya yerleştirilecek.

Kalan 16 takımın gruplardaki yerleri ise kura çekimiyle belirlenecek. Dünya sıralamasında 25 ile 32. sıralar arasındaki takımlar grupların dördüncü, 17 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise üçüncü sıralarda yer alacak.

Ev sahibi ABD ile Kanada ise yarı finalden önce karşılaşmamaları için turnuva ağacının farklı bölümlerinde olacak.

Gruplardan 16 takım çıkacak

İkinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım tur atlayacak.

Organizasyon son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla tamamlanacak.

Organizasyon 2 ülke, 5 şehirde

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde ABD ve Kanada'da organize edilecek.

Grup maçları, Kanada'nın Montreal kentindeki Bell Centre ve Quebec City kentindeki Videotron Centre ile ABD'nin Omaha kentindeki CHI Health Center Arena ve Orlando kentindeki Kia Center'da oynanacak.

Final etabı ise ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Anaheim kentinde bulunan Honda Center'da gerçekleştirilecek. Salon, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da voleybol müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

İsviçre ilk kez katılacak

Ev sahipleri ABD ve Kanada ile son dünya şampiyonu İtalya'nın doğrudan katılacağı organizasyonda, 15 takım kıta elemelerinden, 14 ekip ise dünya sıralaması üzerinden yerini aldı.

İsviçre, organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler şöyle:

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Son şampiyon: İtalya

Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, Sırbistan, Polonya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.