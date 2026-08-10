Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:37 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:37

En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir?

En son takibe alınma tarihi borçlarını merkez bankasının takip ettiği süreler dahilinde ödemeyen kredi borcu bulunanların kara listeye alınıp yasal takibe düşme tarihlerine ifade etmektedir.

En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir?
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En son takibe alınma tarihi bankaların nezdinde sicili bozulmuş olan kara listedekilerin bu listede geçirdikleri sürenin takibi açısından önemli bir anlam taşır.

Takibe Alınma Tarihi Nedir?

Merkez bankası bankalardan kullanılan kredilerin taksitlerinin ödenmesini takip ederek üst üste 3 ay ödenmeyen kredi borçlarının tespitini yaparak borçlular hakkında yasal takip başlatmaktadır. Takibe alınma tarihi nedir sorusunun cevabı ise bu yasal takibin başladığı günü işaret etmektedir.

Kişiler borçlarını doksan gün ödemeyip kara listeye alındıktan sonra bu durumlarını düzeltmek için borçlarını ödemeye başlar ve ileride tekrar maddi durumları kötüleşip yasal takibe alınırlarsa en son takibe alınma tarihi güncel olarak tekrar not edilir. Yasal takibe düşmek veya kara listeye girmek bankalarla iş yapmanın neredeyse kaçınılmaz olduğu günümüzde insanların ellerini kollarını bağlayan bir çıkmazdır.

Takibe alınma gibi bir ifadenin bile insanı tedirgin ettiği düşünülürse borçlarını ödeyemeyen birisinin bu borçları ödemek için duyacağı yeni borçlanmaların da önünü kapatan kara liste ve yasal takip kısıtlamaları en son takibe alınma tarihi gibi ifadelerin huzursuzluğu karşısında kredi borçlarını zamanından ödemenin önemini gözler önüne sermektedir.



En Son Takibe Alınma Tarihinin Silinmesi Mümkün müdür?

Kredilerle, kredi kartı borçlarıyla daha da detaylı borçlanma araçları olan nakit avans veya ek hesap kullanma imkanlarıyla bankalar müşterileri her sıkıştığında bir şekilde maddi olarak rahatlatma araçlarını sunmaktadır.

Kredi borçlarının ödenmemesine bağlı yasal takip süreçleri neticesinde kara listeye alınma riskleri ile baş başa bulunan banka müşterileri nakit temini için hep ihtiyaç duyacakları bankalarla arasını kara listeye girerek kesinlikle bozmak istemeyeceklerdir.

Olası bir kara listeye girme durumunda borçlu kişi için not edilen en son takibe alınma tarihinin silinmesi mümkün müdür eğer mümkünse bunun zamanı ve süresi ne kadardır bilinmesi gerekmektedir.


Kara listeye giren kişilerin ödenmeyen borçlarını ödeyip borçsuz olduklarına dair evrakları bankalara teslim ettikten sonra 5 yıl boyunca kara listede kalmaları söz konusudur. Bankalar tarafından da bilinen bu tarih ve durum kişinin bu süre boyunca yeni bir kredi veya kredi kartı gibi bütün bankacılık işlemlerini etkileyip kısıtlayan nahoş bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Merkez bankası ve kredi kayıt bürosu tarafından adeta her bankacılık hareketinin takip edildiği banka müşterileri her koldan kurallara uygun kredi kullanıp belirlenen süreler esnekliğinde taksitlerini aksatmadan ödemek zorundadırlar.

Kanunlarca belirlenen 3 aylık kredi borcu ödememe süresinin aşması ile yasal takip altına alınan kredi borçlularının en son takibe alınma tarihi ne zaman silinir endişesiyle bankalar ve yetkili kurumlara müracaatlarında aldıkları cevap net ve kesin olmaktadır. Yasal takip süresinin en son güncel işlemine ait olan bu en son takibe alınma tarihi kara listeden çıkılması gereken süre ile aynı olarak beş yıl olarak belirlenmiştir.

Kampanyalar, vadeli mevduat hesapları faiz oranları, kredi kartı limit ve taksit imkanları gibi müşteri lehine olan birçok işlem bankadan bankaya farklılık göstermekte ve rekabetçi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Fakat söz konusu banka müşterilerinin borç durumu ve risklerine dair kredi notu veya kara liste gibi sıkıntı yaşadıkları aleyhlerindeki durumlar olduğunda bütün bankalarda aynı işlem ve yaptırımlar söz konusu olmaktadır.

Banka kredi borçlarının zamanında ödenmediğinde karşılaşılan yasal işlemlerin başlangıcını oluşturan en son takibe alınma tarihi her yenilendiğinde silinmesi için beklenecek süre de yeniden beş yıla yükselmektedir.

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