Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 17:16 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 17:16

15 temmuz özel sektör ve kamu kurumlarına tatil mi, nereler kapalı olacak?

15 Temmuz, hain darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Türkiye'de milli, kültürel ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarından olan nüfus müdürlükleri, noterler, valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, bankalar, eczaneler ve birçok işletme kapalı oluyor. 15 Temmuz, bu yıl Salı gününe denk gelirken resmi tatil bilgisi her yıl olduğu gibi bu yılda merak ediliyor. 15 Temmuz tarihinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil var mı? İşte, yılın geri kalanında kutlanacak resmi tatil günleri…

15 temmuz özel sektör ve kamu kurumlarına tatil mi, nereler kapalı olacak?
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Özellikle yaz aylarının da gelmesiyle resmi tatilleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yıllık izinleriyle bu tarihleri birleştirerek daha uzun tatil yapma fırsatı yakalıyor. Türkiye'de 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ise benzer şekilde resmi tatil oluyor. 2016 yılında Resmi Gazete kararıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da nereler kapalı? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgisi…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

2025 yılında 15 Temmuz tarihi, Salı gününe denk geliyor. Hain darbe girişimi sonrası hayatını kaybedenler bu anlamlı günde anılacak. Salı günü yurt genelinde çeşitli etkinlikler organize edilecek. 2016 yılında 15 Temmuz resmi tatil olarak ilan edildi.

15 TEMMUZ SALI NERELER KAPALI?

15 Temmuz Salı günü kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Özel bankalar, kamu bankaları, valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, noterler hizmet vermeyecek.

Sağlık kurumlarından olan aile sağlığı merkezleri tam gün kapalı olurken hastanelerin ise acil servisleri dışındaki bölümleri çalışmayacak. Nöbetçi eczaneler ise vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Kargo şubeleri kapalı olduğundan firmalar kargo teslimatı yapmayacak. Benzer şekilde PTT ve Borsa İstanbul çalışmayacak.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba
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