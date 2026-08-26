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Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı! Trossard kararı!

Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunu duyurdu.

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calendar 26 Ağustos 2026 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 14:27
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı! Trossard kararı!
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Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Leandro Trossard, sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Kauno Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçının kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Amir Hadziahmetovic, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.







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