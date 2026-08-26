Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve Ýsveç'in ev sahipliðinde düzenlenen 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Þampiyonada üçte üç yapan Türkiye A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, A Grubu'ndaki dördüncü maçýnda Almanya ile karþýlaþacak.
Ýstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliði yapacaðý karþýlaþma saat 19.00'da baþlayacak. Türkiye-Almanya karþýlaþmasý TRT 1'den canlý yayýnlanacak.
SON MAÇ POLONYA'YA KARÞI
A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý'na Letonya'yý 3-0 maðlup ederek baþladý. Ýkinci karþýlaþmasýnda Slovenya'yý 3-1 yenen takým, üçüncü maçýnda ise Macaristan'ý 3-0 maðlup ederek üçte üç yaptý.
Almanya karþýlaþmasýnýn ardýndan grubun son maçýna çýkacak A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, 28 Aðustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karþýlaþacak.
KADROMUZ
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafýndan açýklanan 14 kiþilik turnuva kadrosunda þu oyuncular yer alýyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Þahin
Pasör çaprazý: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladýn, Saliha Þahin, Ýlkin Aydýn, Derya Cebecioðlu, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneþ, Sinead Jack Kýsal, Deniz Uyanýk
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeþme Yatgýn
Ýstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliði yapacaðý karþýlaþma saat 19.00'da baþlayacak. Türkiye-Almanya karþýlaþmasý TRT 1'den canlý yayýnlanacak.
SON MAÇ POLONYA'YA KARÞI
A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý'na Letonya'yý 3-0 maðlup ederek baþladý. Ýkinci karþýlaþmasýnda Slovenya'yý 3-1 yenen takým, üçüncü maçýnda ise Macaristan'ý 3-0 maðlup ederek üçte üç yaptý.
Almanya karþýlaþmasýnýn ardýndan grubun son maçýna çýkacak A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, 28 Aðustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karþýlaþacak.
KADROMUZ
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafýndan açýklanan 14 kiþilik turnuva kadrosunda þu oyuncular yer alýyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Þahin
Pasör çaprazý: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladýn, Saliha Þahin, Ýlkin Aydýn, Derya Cebecioðlu, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneþ, Sinead Jack Kýsal, Deniz Uyanýk
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeþme Yatgýn