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Sultanlarýmýz'ýn sýradaki rakibi Almanya!

2026 CEV Kadýnlar Avrupa Þampiyonasý'nda ilk üç maçýný kazanan A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, A Grubu'ndaki dördüncü karþýlaþmasýnda Almanya ile karþýlaþacak.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 26 Aðustos 2026 09:31
Sultanlarýmýz'ýn sýradaki rakibi Almanya!
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Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve Ýsveç'in ev sahipliðinde düzenlenen 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Þampiyonada üçte üç yapan Türkiye A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, A Grubu'ndaki dördüncü maçýnda Almanya ile karþýlaþacak.

Ýstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliði yapacaðý karþýlaþma saat 19.00'da baþlayacak. Türkiye-Almanya karþýlaþmasý TRT 1'den canlý yayýnlanacak.

SON MAÇ POLONYA'YA KARÞI

A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý'na Letonya'yý 3-0 maðlup ederek baþladý. Ýkinci karþýlaþmasýnda Slovenya'yý 3-1 yenen takým, üçüncü maçýnda ise Macaristan'ý 3-0 maðlup ederek üçte üç yaptý.

Almanya karþýlaþmasýnýn ardýndan grubun son maçýna çýkacak A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, 28 Aðustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karþýlaþacak.

KADROMUZ

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafýndan açýklanan 14 kiþilik turnuva kadrosunda þu oyuncular yer alýyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Þahin

Pasör çaprazý: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladýn, Saliha Þahin, Ýlkin Aydýn, Derya Cebecioðlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneþ, Sinead Jack Kýsal, Deniz Uyanýk

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeþme Yatgýn

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