25 Ağustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
5-2UZS
25 Ağustos
LASK-Celtic
4-193'
25 Ağustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
3-0
25 Ağustos
Valencia-Real Betis
0-1
25 Ağustos
Stoke City-Hull City
5-6
25 Ağustos
Southampton-West Ham United
1-4
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
0-2
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
1-6

TFF'den yabancı kuralı kararı!

TFF, 10+4 yabancı kuralında kritik bir değişiklik yaptı. Süper Lig için kuralı aynı şekilde sürdüren TFF, Türkiye Kupası'nda ise kadrodaki tüm yabancı oyuncuların oynatılabileceği kararını aldı.

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calendar 25 Ağustos 2026 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2026 22:51
Fotoğraf: AA
TFF'den yabancı kuralı kararı!
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TFF, fazla yabancısı bulunan takımlar için yeni bir karar aldı. Türkiye Kupası'nda takımlara rahatlık tanındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre; kadrosunda 10+4'ün üzerinde yabancı oyuncu bulunduran takımlar, bu oyuncularını Türkiye Kupası'nda oynatabilecek.

Karara göre kulüpler, sözleşmesi bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncular ise kurala dahil edilmeyecek.

Diğer yandan yabancı kuralı Süper Lig'de aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

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