TFF, fazla yabancısı bulunan takımlar için yeni bir karar aldı. Türkiye Kupası'nda takımlara rahatlık tanındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre; kadrosunda 10+4'ün üzerinde yabancı oyuncu bulunduran takımlar, bu oyuncularını Türkiye Kupası'nda oynatabilecek.
Karara göre kulüpler, sözleşmesi bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncular ise kurala dahil edilmeyecek.
Diğer yandan yabancı kuralı Süper Lig'de aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.
Karara göre kulüpler, sözleşmesi bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncular ise kurala dahil edilmeyecek.
Diğer yandan yabancı kuralı Süper Lig'de aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.