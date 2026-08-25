Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin ayrılığının ardından stoper bölgesine yapacağı takviye için Yusuf Akçiçek transferinde sona yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, altyapısından yetişen 20 yaşındaki eski oyuncusunu kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istiyor.
AL-HILAL KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR
Ligdeki yabancı kontenjanı nedeniyle Yusuf Akçiçek'in Al-Hilal'in ilk iki maçında kadroya alınmadığı belirtildi. Suudi Arabistan ekibinin genç stoper için gelecek tekliflere açık olduğu, şu ana kadar Fenerbahçe dışında teklif yapan bir takım bulunmadığı öğrenildi.
Al-Hilal'in Fenerbahçe'nin kiralama talebine sıcak baktığı ifade edildi.
MAAŞTA 1 MİLYON EUROLUK FARK
Transferin önündeki konunun ise Yusuf Akçiçek'in maaşının iki kulüp arasında nasıl paylaşılacağı olduğu belirtildi.
Yıllık 6 milyon euro kazandığı aktarılan Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin maaşın en az yarısının Al-Hilal tarafından karşılanmasını
istediği kaydedildi. Suudi ekibinin ise daha düşük bir bölümü ödemeye hazır olduğu ve bu rakamın 2 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Bu durumda iki kulübün talepleri arasında 1 milyon euroluk fark bulunuyor.
ANLAŞMA OLURSA İSTANBUL'A GELECEK
Fenerbahçe ile Al-Hilal arasındaki görüşmeler devam ederken, maaş paylaşımı konusunda orta yolun bulunması halinde Yusuf Akçiçek'in İstanbul'a getirilerek sözleşme imzalaması planlanıyor.
AL-HILAL KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR
Ligdeki yabancı kontenjanı nedeniyle Yusuf Akçiçek'in Al-Hilal'in ilk iki maçında kadroya alınmadığı belirtildi. Suudi Arabistan ekibinin genç stoper için gelecek tekliflere açık olduğu, şu ana kadar Fenerbahçe dışında teklif yapan bir takım bulunmadığı öğrenildi.
Al-Hilal'in Fenerbahçe'nin kiralama talebine sıcak baktığı ifade edildi.
MAAŞTA 1 MİLYON EUROLUK FARK
Transferin önündeki konunun ise Yusuf Akçiçek'in maaşının iki kulüp arasında nasıl paylaşılacağı olduğu belirtildi.
Yıllık 6 milyon euro kazandığı aktarılan Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin maaşın en az yarısının Al-Hilal tarafından karşılanmasını
istediği kaydedildi. Suudi ekibinin ise daha düşük bir bölümü ödemeye hazır olduğu ve bu rakamın 2 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Bu durumda iki kulübün talepleri arasında 1 milyon euroluk fark bulunuyor.
ANLAŞMA OLURSA İSTANBUL'A GELECEK
Fenerbahçe ile Al-Hilal arasındaki görüşmeler devam ederken, maaş paylaşımı konusunda orta yolun bulunması halinde Yusuf Akçiçek'in İstanbul'a getirilerek sözleşme imzalaması planlanıyor.