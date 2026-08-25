Süper Lig'de ilk hafta Çorum FK ile Rams Park'ta 2-2 berabere kalan Galatasaray, Erzurum deplasmanında ise 4-0'lık skorla net bir galibiyet almıştı. Sıradaki rakip Göztepe. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cumartesi günü Aslantepe'de oynanacak maçta yeni transfer Batrakov'un kadroda olacağı öğrenildi.
Rus 10 numaranın ilk 11'de başlaması şimdilik uzak ihtimal gibi duruyor.
Fakat teknik direktör Okan Buruk'un 21 yaşındaki yıldıza sonradan da olsa mutlaka süre vermek istediği belirtildi.
Rus 10 numaranın ilk 11'de başlaması şimdilik uzak ihtimal gibi duruyor.
Fakat teknik direktör Okan Buruk'un 21 yaşındaki yıldıza sonradan da olsa mutlaka süre vermek istediği belirtildi.