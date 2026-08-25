24 Ağustos
Kocaelispor-Amed Sportif
2-0
24 Ağustos
Sivasspor-Manisa FK
2-2
24 Ağustos
Fulham-Chelsea
2-3
24 Ağustos
Osasuna-Levante
0-0
24 Ağustos
Malaga-Deportivo
1-1
24 Ağustos
Bologna-Lazio
0-1
24 Ağustos
Roma-Fiorentina
4-0

Batrakov, Göztepe'ye karşı kadroda!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Batrakov'a Göztepe karşısında süre vermeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 09:14
Batrakov, Göztepe'ye karşı kadroda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Süper Lig'de ilk hafta Çorum FK ile Rams Park'ta 2-2 berabere kalan Galatasaray, Erzurum deplasmanında ise 4-0'lık skorla net bir galibiyet almıştı. Sıradaki rakip Göztepe. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cumartesi günü Aslantepe'de oynanacak maçta yeni transfer Batrakov'un kadroda olacağı öğrenildi.

Rus 10 numaranın ilk 11'de başlaması şimdilik uzak ihtimal gibi duruyor.

Fakat teknik direktör Okan Buruk'un 21 yaşındaki yıldıza sonradan da olsa mutlaka süre vermek istediği belirtildi. 



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.