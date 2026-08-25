Sezona iyi başlayan Yunus Akgün, ilk 2 maçtaki performansıyla taraftarın yanı sıra teknik heyetin de gözüne girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk, son Erzurum deplasmanında kanatta Yunus'u görevlendirmiş, Sane'yi kesmişti.
İkinci yarıda oyuna giren Sane fena gözükmese de Yunus'un Göztepe karşılaşması öncesinde yine ilk tercih olarak görüldüğü öğrenildi.
Diğer kanatta Barış Alper ile Sane arasında tercih yapılacak, Orta saha merkezinde ise Sarr-Torreira-Lemina üçlüsünün başlaması bekleniyor.
İkinci yarıda oyuna giren Sane fena gözükmese de Yunus'un Göztepe karşılaşması öncesinde yine ilk tercih olarak görüldüğü öğrenildi.
Diğer kanatta Barış Alper ile Sane arasında tercih yapılacak, Orta saha merkezinde ise Sarr-Torreira-Lemina üçlüsünün başlaması bekleniyor.