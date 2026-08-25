24 Ağustos
Kocaelispor-Amed Sportif
2-0
24 Ağustos
Sivasspor-Manisa FK
2-2
24 Ağustos
Fulham-Chelsea
2-3
24 Ağustos
Osasuna-Levante
0-0
24 Ağustos
Malaga-Deportivo
1-1
24 Ağustos
Bologna-Lazio
0-1
24 Ağustos
Roma-Fiorentina
4-0

Galatasaray'da 1 numara Yunus Akgün

Yunus Akgün, kanat oyuncusu rotasyonunda Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın da önüne geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 09:20
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 1 numara Yunus Akgün
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sezona iyi başlayan Yunus Akgün, ilk 2 maçtaki performansıyla taraftarın yanı sıra teknik heyetin de gözüne girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk, son Erzurum deplasmanında kanatta Yunus'u görevlendirmiş, Sane'yi kesmişti.

İkinci yarıda oyuna giren Sane fena gözükmese de Yunus'un Göztepe karşılaşması öncesinde yine ilk tercih olarak görüldüğü öğrenildi.

Diğer kanatta Barış Alper ile Sane arasında tercih yapılacak, Orta saha merkezinde ise Sarr-Torreira-Lemina üçlüsünün başlaması bekleniyor. 



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.