Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:48 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:48

Buzdolabı ne kadar elektrik tüketir? Buzdolabının günlük elektrik masrafı

Elektrik faturaları küresel kriz ile birlikte artarken, evde kullanılan aletler dikkatleri çekmeye devam ediyor. Buzdolabı günlük elektrik masrafı, buzdolabı aylık elektrik masrafı da merak edilenlerden biri. İşte ortalama bir buzdolabının aylık elektrik masrafı.

Buzdolabı ne kadar elektrik tüketir? Buzdolabının günlük elektrik masrafı
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Günümüzde, her evde bulunan buzdolabı, yaşamda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bir buzdolabı günlük ne kadar elektrik tüketir ve masrafı nedir? Evlerinizi soğutmakta ve gıdalarımızı daha uzun süre taze tutmakta yardımcı olan bu cihazlar, aynı zamanda elektrik masraflarına da sebep olabilir. Birazdan buzdolabların ne kadar elektrik tüketeceklerini ve ne kadar günlük elektrik masrafı yapacaklarını öğreneceksiniz. Buzdolabının günlük elektrik masrafı ile ilgili tüm detaylar burada.
Buzdolabı ne kadar elektrik tüketir?

Buzdolabı ne kadar elektrik tüketir? Buzdolabının günlük elektrik masrafı, çalışma sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolayısıyla, bir buzdolabının tam olarak ne kadar elektrik tüketeceği tam olarak bilinmemektedir. Ancak, yapılan araştırmalara göre, bir kişinin kullandığı ortalama bir buzdolabının günlük elektrik harcaması yaklaşik 50-100 kilovatsaat arasındadır.

Buzdolabı günde ortalama kaç kwh elektrik tüketir, buzdolabının modeline, boyutuna, özelliklerine ve kullanım şekline göre değişebilir. Ancak, ortalama bir buzdolabı, günde 0.5 ile 1.5 kWh arasında elektrik tüketir. Bu değer, enerji etiketinde belirtilen enerji sınıfına göre değişebilir. A+ enerji sınıfına sahip olan buzdolabılar daha az enerji tüketirler.

Buzdolabı aylık elektrik tüketim,  Buzdolabının günlük elektrik masrafı (2023)

Fatura Tutarı (TL) - Mesken
240 kWh'e kadar:
72,62 TL
240 kWh'ten fazlası:
0,00 TL
Enerji bedeli:
72,62 TL
Elektrik tüketim vergisi (%5):
3,63 TL
Dağıtım bedeli:
20,11 TL
KDV (%8):
7,71 TL
Toplam:
104,07 TL

Buzdolabının günlük elektrik masrafı

Bir buzdolabının günlük elektrik harcaması, kullanım şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı durumlarda sadece birkaç dolar harcanabilirken, bazılarında ise yirmiden fazla dolar harcanabilir. Ortalama bir buzdolabının günlük elektrik harcaması, kullanılan model ve özelliklere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, bir kişinin günde sadece birkaç saat buzdolabı kullanması durumunda, yaklaşık olarak beş ila on dolar arasında bir miktar harcanabilir. Bu miktar, cihazda bulunan özelliklerden ve kullanma şartlarından etkilenebilir. 2023 genelinde buzdolabının günlük elektrik masrafı 3-5 TL arasında değişmektedir.


Buzdolabının daha az elektrik tüketmesi için yapılması gerekenler

  • Buzdolabının yerleştirilmesi: Soğutma sisteminin çalışmasını etkileyebilecek birçok faktör vardır, bu nedenle buzdolabının ısıtma kaynaklarından uzakta, serin ve havalandırmalı bir yerde yerleştirilmesi önerilir.
  • Buzdolabının sıcaklık ayarı: Buzdolabının sıcaklık ayarının en uygun seviyede olması, soğutma sisteminin enerji tüketimini azaltır.
  • Buzdolabının periyodik temizliği: Buzdolabının iç ve dış yüzeylerinin temizliği, soğutma sisteminin çalışmasının etkililiğini arttırır.
  • Buzdolabının kapısının açılmaması: Buzdolabının kapısının sürekli olarak açılmaması, soğutma sisteminin enerji tüketimini azaltır.
  • Buzdolabının doluluk oranı: Buzdolabının doluluk oranının mümkün olduğunca az olması, soğutma sisteminin enerji tüketimini azaltır.
  • Buzdolabının kapısının her kapatıldığında kapatılması: Buzdolabının kapısının her kapatıldığında tam olarak kapatılması, soğutma sisteminin enerji tüketimini azaltır.
  • Buzdolabının dondurucu bölmesinin kullanılması: Dondurucu bölmenin kullanılması, soğutma sisteminin enerji tüketimini azaltır.
  • Buzdolabının enerji etiketini okumak: Buzdolabının enerji etiketini okuyarak, buzdolabının enerji tüketimini azaltan özelliklerinin farkına varabilirsiniz.
  • Buzdolabının periyodik olarak kontrol edilmesi: Buzdolabının periyodik olarak kontrol edilmesi, soğutma sisteminin çalışmasının etkililiğini arttırır.
Kaynak: Sporx.com

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