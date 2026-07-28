Haber Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:27 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:27

Tercihler Ne Zaman Açıklanacak? 2026 Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?

Tercih döneminin sona ermesinin ardından adaylar, "Tercihler ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Özellikle üniversite, lise ve diğer merkezi yerleştirme süreçlerinde tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih merak ediliyor.

Tercihler Ne Zaman Açıklanacak? 2026 Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?
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2026 yılı tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili kurum tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yerleştirme sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden açıklayacak.

ÖSYM henüz kesin tarihi duyurmasa da sonuçların, tercih sürecinin bitmesini takip eden günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS kapsamında tercih yapan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak takvime göre ilan edilecek. Sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Adaylar tercih sonuçlarını;


ÖSYM AİS sistemi,
e-Okul,
İlgili kurumların resmi internet siteleri

üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sorgulayabilecek.

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra ne olacak?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından kayıt takvimi başlayacak. Yerleşen adaylar, ilgili okul veya üniversitenin belirlediği tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Boş kontenjanların oluşması halinde ek yerleştirme süreci de ayrıca duyurulacak.

Sonuç: Tercihler Ne Zaman Açıklanacak?

2026 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Sonuçlar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların yalnızca resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

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