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Muğlaspor hazırlık maçında 3 golle güldü

Muğlaspor, Ankara Keçiörengücü'ne karşı sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor hazırlık maçında 3 golle güldü
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Trendyol 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edecek Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü; Salem Bouajila (2) ve Driton Camaj'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Muğlaspor, kamp programı kapsamında Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Muğlaspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Şenol Çiçek ile Sportif Direktör Tolga Tağ da tribünden takip etti. Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürecek.
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