Mavericks, Dereck Lively II ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Dallas Mavericks, genç pivotu Dereck Lively II ile çaylak kontratının uzatılması konusunda ilk temaslara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marc Stein'ın haberine göre Mavericks, Lively ile erken aşamadaki sözleşme uzatma görüşmelerini gerçekleştiriyor. 22 yaşındaki pivot, 2026-27 normal sezonunun başlamasından bir gün öncesine kadar yeni sözleşme imzalayabilecek.
Lively, 2023 NBA Draftı'nda seçilmesinin ardından imzaladığı dört yıllık ve 22.2 milyon dolar değerindeki çaylak sözleşmesinin son garanti sezonuna giriyor.
Görüşmelerin başlaması, genç pivot açısından hayal kırıklığıyla geçen 2025-26 sezonunun ardından geldi. Sakatlıklar nedeniyle yalnızca yedi maçta forma giyebilen Lively, ayağından ameliyat oldu.
Genç pivot, sakatlanmadan önce 16.4 dakika ortalama süre alırken 4.3 sayı, 5.3 ribaund, 1.9 asist ve 1.6 blok ortalamaları yakaladı. Ayrıca %61.1 saha içi isabet oranıyla oynadı.
Son sezonu büyük ölçüde sakatlık nedeniyle kaçırmasına rağmen Lively, ilk iki NBA sezonunda ligin en verimli genç pivotlarından biri olduğunu gösterdi.
2023-24 sezonundaki çaylak yılında 55 maçta forma giyen ve bunların 42'sine ilk beşte başlayan Lively, 8.8 sayı, 6.9 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalarken %74.7 gibi olağanüstü bir saha içi isabet oranıyla oynadı. Ayrıca Yılın Çaylağı oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Genç pivot, 2024-25 sezonunda ise 36 maçta 8.7 sayı, 7.5 ribaund, 2.4 asist ve 1.6 blok ortalamaları üretirken yine %70'in üzerinde saha içi isabet oranı yakaladı.
Kariyerindeki ilk 98 normal sezon maçında ise 8.4 sayı, 7.0 ribaund, 1.6 asist ve 1.5 blok ortalamaları bulunan Lively, %72.5 saha içi isabet oranıyla dikkat çekiyor.
Dallas'ın sakatlık geçmişine rağmen görüşmelere başlaması, organizasyonun genç oyuncunun uzun vadeli potansiyeline olan inancını ortaya koyuyor. Henüz 22 yaşında olan Lively, Mavericks'in Yılın Çaylağı Cooper Flagg etrafında yeniden şekillenen kadrosunun önemli gelişim parçalarından biri olarak görülüyor. Takım aynı zamanda Kyrie Irving'e de güvenmeye devam ediyor.
Mavericks, geçtiğimiz sezonu 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı 12. sırada tamamlayarak play-off dışında kaldı.
Çaylak sezonunu geçiren Cooper Flagg ise takımın en parlak ismi oldu. Genç yıldız, 21.0 sayı, 6.7 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla Mavericks'in en skorer oyuncusu olarak sezonu tamamladı.
Dallas yaz döneminde uzun rotasyonunu da güçlendirdi. Mavericks, çok takımlı bir takasla Santi Aldama'yı kadrosuna katarken, Draft'ta 9. sıradan Morez Johnson Jr.'ı seçti ve Moussa Cisse ile yeniden sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 55 maçta 9.5 sayı, 6.9 ribaund ve 1.3 blok ortalamaları yakalayan Daniel Gafford da takımda kalmaya devam ediyor. Böylece Mavericks, pivot rotasyonunda önemli bir derinliğe sahip durumda.
Lively, 2023 NBA Draftı'nda seçilmesinin ardından imzaladığı dört yıllık ve 22.2 milyon dolar değerindeki çaylak sözleşmesinin son garanti sezonuna giriyor.
Görüşmelerin başlaması, genç pivot açısından hayal kırıklığıyla geçen 2025-26 sezonunun ardından geldi. Sakatlıklar nedeniyle yalnızca yedi maçta forma giyebilen Lively, ayağından ameliyat oldu.
Genç pivot, sakatlanmadan önce 16.4 dakika ortalama süre alırken 4.3 sayı, 5.3 ribaund, 1.9 asist ve 1.6 blok ortalamaları yakaladı. Ayrıca %61.1 saha içi isabet oranıyla oynadı.
Son sezonu büyük ölçüde sakatlık nedeniyle kaçırmasına rağmen Lively, ilk iki NBA sezonunda ligin en verimli genç pivotlarından biri olduğunu gösterdi.
2023-24 sezonundaki çaylak yılında 55 maçta forma giyen ve bunların 42'sine ilk beşte başlayan Lively, 8.8 sayı, 6.9 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalarken %74.7 gibi olağanüstü bir saha içi isabet oranıyla oynadı. Ayrıca Yılın Çaylağı oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Genç pivot, 2024-25 sezonunda ise 36 maçta 8.7 sayı, 7.5 ribaund, 2.4 asist ve 1.6 blok ortalamaları üretirken yine %70'in üzerinde saha içi isabet oranı yakaladı.
Kariyerindeki ilk 98 normal sezon maçında ise 8.4 sayı, 7.0 ribaund, 1.6 asist ve 1.5 blok ortalamaları bulunan Lively, %72.5 saha içi isabet oranıyla dikkat çekiyor.
Dallas'ın sakatlık geçmişine rağmen görüşmelere başlaması, organizasyonun genç oyuncunun uzun vadeli potansiyeline olan inancını ortaya koyuyor. Henüz 22 yaşında olan Lively, Mavericks'in Yılın Çaylağı Cooper Flagg etrafında yeniden şekillenen kadrosunun önemli gelişim parçalarından biri olarak görülüyor. Takım aynı zamanda Kyrie Irving'e de güvenmeye devam ediyor.
Mavericks, geçtiğimiz sezonu 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı 12. sırada tamamlayarak play-off dışında kaldı.
Çaylak sezonunu geçiren Cooper Flagg ise takımın en parlak ismi oldu. Genç yıldız, 21.0 sayı, 6.7 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla Mavericks'in en skorer oyuncusu olarak sezonu tamamladı.
Dallas yaz döneminde uzun rotasyonunu da güçlendirdi. Mavericks, çok takımlı bir takasla Santi Aldama'yı kadrosuna katarken, Draft'ta 9. sıradan Morez Johnson Jr.'ı seçti ve Moussa Cisse ile yeniden sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 55 maçta 9.5 sayı, 6.9 ribaund ve 1.3 blok ortalamaları yakalayan Daniel Gafford da takımda kalmaya devam ediyor. Böylece Mavericks, pivot rotasyonunda önemli bir derinliğe sahip durumda.