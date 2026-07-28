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Galatasaray potaya Fransız yıldız takviyesi yaptı: Marine Fauthoux

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransız oyun kurucu Marine Fauthoux'yu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 16:10
Galatasaray potaya Fransız yıldız takviyesi yaptı: Marine Fauthoux
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Marine Fauthoux'yu transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring oyun kurucu pozisyonunu Fransa Milli Takımı'ndan Marine Fauthoux ile güçlendirdi. Yeni sporcumuza Galatasaray'a hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine ülkesinin Tarbes Gespe Bigorre takımında başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, ASVEL, Basket Landes ve ÇİMSA ÇBK Mersin formalarını terletti.

Marine, milli formayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya kazandı.

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