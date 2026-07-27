Haber Tarihi: 27 Temmuz 2026 20:00 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 20:27

Galatasaray - Venezia maçı şifresiz izle canlı S Sport Plus linki

Galatasaray Venezia maçı şifresiz S Sport Plus izle | Galatasaray Venezia maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray Venezia maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Venezia maçı canlı yayın izleme detayları

Galatasaray - Venezia maçı şifresiz izle canlı S Sport Plus linki
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Galatasaray Venezia hazırlık maçı S Sport Plus şifresiz izle! Hazırlık maçında Galatasaray ile Venezia Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport web sitesine gidiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... GALATASARAY VENEZIA MAÇI CANLI, TIKLA


Galatasaray Futbol Takımı, İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

SON HAZIRLIK MAÇLARI İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın hazırlık müsabakalarının üçüncüsü İstanbul'da olacak. Galatasaray Rennes ve Villarreal ile İstanbul'da karşılaşacak.

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