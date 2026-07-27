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Beşiktaş'tan dikkat çeken Ndidi açıklaması!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Wilfred Ndidi'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 19:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan dikkat çeken Ndidi açıklaması!
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SUUDİ ARABİSTAN İLGİSİ

Önder Özen, Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan ilgi olduğunu doğrulayarak, henüz resmi bir teklif gelmediğini ifade etti.

Özen yaptığı açıklamada, "Ndidi'ye de Suudi Arabistan'dan bir ilgi var. Ancak resmi ve yazılı bir teklif henüz gelmiş değil. Gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Nijeryalı orta saha oyuncusu, 2 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 25 karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı ve 5 sarı kart gördü.

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