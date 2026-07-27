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Ajax'tan golcü transferi için anlaşma: Tolu Arokodare

Ajax, Wolverhampton Wanderers'ın Nijeryalı golcüsü Tolu Arokodare'nin transferinde sona yaklaştı. Taraflar, 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren kiralık anlaşma üzerinde el sıkıştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 15:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax'tan golcü transferi için anlaşma: Tolu Arokodare
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Ajax, Wolverhampton Wanderers forması giyen Tolu Arokodare transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Hollanda ekibi, Nijeryalı golcünün transferi için Wolverhampton ile anlaşmaya vardı. Taraflar, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde el sıkıştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Haberde, Ajax'ın Arokodare'yi bir sezonluğuna kiralayacağı ve oyuncunun maaşının tamamını karşılayacağı belirtildi. Anlaşmada zorunlu olmayan 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Ayrıca Ajax'ın kiralama bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Wolverhampton'ın, Ajax'ın Avrupa kupalarına katılım başarısına bağlı olarak çeşitli bonuslar kazanacağı da aktarıldı.

PERFORMANSI

25 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Wolverhampton formasıyla 38 resmi maçta görev yaptı. Arokodare, bu karşılaşmalarda 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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