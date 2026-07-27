Trabzonspor için Vaclav Cerny iddiası!

Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketlenirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini gerçekleştirmesi durumunda bordo-mavililerin rotasını Vaclav Cerny'ye çevirmesi bekleniyor.
İddiaya göre Karadeniz ekibi, oluşabilecek transfer dengesi sonrası Çek futbolcu için girişimlerde bulunabilir.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon siyah beyazlı formayla 34 maça çıkan Cerny, 7 gol 8 asistlik performans sergiledi.
İddiaya göre Karadeniz ekibi, oluşabilecek transfer dengesi sonrası Çek futbolcu için girişimlerde bulunabilir.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon siyah beyazlı formayla 34 maça çıkan Cerny, 7 gol 8 asistlik performans sergiledi.