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Trabzonspor için Vaclav Cerny iddiası!

Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini gerçekleştirmesi halinde Trabzonspor'un Vaclav Cerny için harekete geçebileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 13:59
Fotoğraf: AA
Trabzonspor için Vaclav Cerny iddiası!
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Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketlenirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini gerçekleştirmesi durumunda bordo-mavililerin rotasını Vaclav Cerny'ye çevirmesi bekleniyor.

İddiaya göre Karadeniz ekibi, oluşabilecek transfer dengesi sonrası Çek futbolcu için girişimlerde bulunabilir.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon siyah beyazlı formayla 34 maça çıkan Cerny, 7 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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