Archie Brown ve Nene için 40 milyon euro bekliyor

Fenerbahçe'ye Archie Brown, Nene ve Sidiki Cherif için çeşitli kulüplerden transfer teklifleri geldiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, belirlediği bonservis beklentilerinin karşılanması halinde üç futbolcunun ayrılığını değerlendireceği belirtildi.
İKİ OYUNCU İÇİN 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Archie Brown ile Nene için toplam 40 milyon euro seviyesinde gelir hedeflediği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, iki futbolcu için bu rakama ulaşan bir teklif gelmesi durumunda transfere onay vereceği ifade edildi.
CHERIF'E DE TEKLİFLER VAR
Sidiki Cherif için de farklı kulüplerin Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.
Genç futbolcunun geleceğinin, gelecek tekliflerin kulübün bonservis beklentisini karşılayıp karşılamamasına göre şekilleneceği kaydedildi.
İKİ OYUNCU İÇİN 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Archie Brown ile Nene için toplam 40 milyon euro seviyesinde gelir hedeflediği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, iki futbolcu için bu rakama ulaşan bir teklif gelmesi durumunda transfere onay vereceği ifade edildi.
CHERIF'E DE TEKLİFLER VAR
Sidiki Cherif için de farklı kulüplerin Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.
Genç futbolcunun geleceğinin, gelecek tekliflerin kulübün bonservis beklentisini karşılayıp karşılamamasına göre şekilleneceği kaydedildi.