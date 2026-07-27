Göztepe, Günay Güvenç'i istiyor

Önümüzdeki sezon mutlaka kaleci takviyesi yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda gündeme Galatasaraylı Günay Güvenç geldi.
GÜNAY GÜVENÇ HEDEFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe'de kaleci transferi öncelikli gündem maddesi haline geldi. Yabancı oyuncu kontenjanını hücum ve orta saha bölgelerinde kullanmayı planlayan İzmir temsilcisinin, bu nedenle kaleye yerli ve tecrübeli bir isim kazandırmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda Göztepe'nin öncelikli hedefinin Galatasaray forması giyen Günay Güvenç olduğu ifade edildi.
Daha önce de Göztepe formasını giyen 35 yaşındaki kaleciyle yapılan görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığı öğrenildi. Tarafların büyük ölçüde ortak noktada buluştuğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Teknik heyetin, hem kulübü yakından tanıması hem de Süper Lig tecrübesi nedeniyle Günay Güvenç transferine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Göztepe yönetiminin yeni sezonda yabancı oyuncu hakkını özellikle hücum ve orta saha bölgelerinde değerlendirmeyi planladığı kaydedildi. Bu nedenle kalede yerli ve güven veren bir isimle yola çıkmak isteyen İzmir ekibinde Günay Güvenç, en uygun adaylardan biri olarak öne çıktı. Deneyimli kalecinin lider karakteri, soyunma odasındaki etkisi ve kritik maçlardaki tecrübesinin transfer sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.
GÜNAY GÜVENÇ HEDEFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe'de kaleci transferi öncelikli gündem maddesi haline geldi. Yabancı oyuncu kontenjanını hücum ve orta saha bölgelerinde kullanmayı planlayan İzmir temsilcisinin, bu nedenle kaleye yerli ve tecrübeli bir isim kazandırmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda Göztepe'nin öncelikli hedefinin Galatasaray forması giyen Günay Güvenç olduğu ifade edildi.
Daha önce de Göztepe formasını giyen 35 yaşındaki kaleciyle yapılan görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığı öğrenildi. Tarafların büyük ölçüde ortak noktada buluştuğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Teknik heyetin, hem kulübü yakından tanıması hem de Süper Lig tecrübesi nedeniyle Günay Güvenç transferine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Göztepe yönetiminin yeni sezonda yabancı oyuncu hakkını özellikle hücum ve orta saha bölgelerinde değerlendirmeyi planladığı kaydedildi. Bu nedenle kalede yerli ve güven veren bir isimle yola çıkmak isteyen İzmir ekibinde Günay Güvenç, en uygun adaylardan biri olarak öne çıktı. Deneyimli kalecinin lider karakteri, soyunma odasındaki etkisi ve kritik maçlardaki tecrübesinin transfer sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.