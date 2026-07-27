25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
0-0
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
1-1
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
3-2
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
4-2
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
2-1
25 Temmuz
Granada-Real Betis
1-0
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
0-1
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
0-3
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
2-2
25 Temmuz
Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
2-1
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
2-0
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
2-1
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
1-2
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
1-1
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
1-2
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
1-1
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
0-5
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
2-3

Göztepe, Günay Güvenç'i istiyor

Göztepe, Galatasaray'dan deneyimli kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 07:52 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 07:53
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Göztepe, Günay Güvenç'i istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Önümüzdeki sezon mutlaka kaleci takviyesi yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda gündeme Galatasaraylı Günay Güvenç geldi.

GÜNAY GÜVENÇ HEDEFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe'de kaleci transferi öncelikli gündem maddesi haline geldi. Yabancı oyuncu kontenjanını hücum ve orta saha bölgelerinde kullanmayı planlayan İzmir temsilcisinin, bu nedenle kaleye yerli ve tecrübeli bir isim kazandırmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda Göztepe'nin öncelikli hedefinin Galatasaray forması giyen Günay Güvenç olduğu ifade edildi.

Daha önce de Göztepe formasını giyen 35 yaşındaki kaleciyle yapılan görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığı öğrenildi. Tarafların büyük ölçüde ortak noktada buluştuğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Teknik heyetin, hem kulübü yakından tanıması hem de Süper Lig tecrübesi nedeniyle Günay Güvenç transferine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Göztepe yönetiminin yeni sezonda yabancı oyuncu hakkını özellikle hücum ve orta saha bölgelerinde değerlendirmeyi planladığı kaydedildi. Bu nedenle kalede yerli ve güven veren bir isimle yola çıkmak isteyen İzmir ekibinde Günay Güvenç, en uygun adaylardan biri olarak öne çıktı. Deneyimli kalecinin lider karakteri, soyunma odasındaki etkisi ve kritik maçlardaki tecrübesinin transfer sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.