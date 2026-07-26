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Galatasaray'da yeni hedef Konstantinos Karetsas

Galatasaray'da 10 numara transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Genk'ten Konstantinos Karetsas'ı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 17:04
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni hedef Konstantinos Karetsas
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LİSTEYE EKLENDİ

Sarı kırmızılılar, Konstantinos Karetsas'ı da listesine ekledi.

DEVLER PEŞİNDE

Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Milan da takip ediyor.

35 MİLYON EURO

Belçika ekibinin, Yunan orta saha için kapıyı 35 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.

Karetsas için girişimde bulunulmadı. Belçika ekibinin genç futbolcusunu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Yunan futbolcu, geçen sezon 49 resmi maçta 3 bin 244 dakika süre buldu. 3 kez fileleri sarsan 18 yaşındaki futbolcu, 18 gol pası verdi.

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