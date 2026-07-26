Galatasaray'da yeni hedef Konstantinos Karetsas

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LİSTEYE EKLENDİ
Sarı kırmızılılar, Konstantinos Karetsas'ı da listesine ekledi.
DEVLER PEŞİNDE
Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Milan da takip ediyor.
35 MİLYON EURO
Belçika ekibinin, Yunan orta saha için kapıyı 35 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
Karetsas için girişimde bulunulmadı. Belçika ekibinin genç futbolcusunu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Yunan futbolcu, geçen sezon 49 resmi maçta 3 bin 244 dakika süre buldu. 3 kez fileleri sarsan 18 yaşındaki futbolcu, 18 gol pası verdi.
LİSTEYE EKLENDİ
Sarı kırmızılılar, Konstantinos Karetsas'ı da listesine ekledi.
DEVLER PEŞİNDE
Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Milan da takip ediyor.
35 MİLYON EURO
Belçika ekibinin, Yunan orta saha için kapıyı 35 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
Karetsas için girişimde bulunulmadı. Belçika ekibinin genç futbolcusunu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Yunan futbolcu, geçen sezon 49 resmi maçta 3 bin 244 dakika süre buldu. 3 kez fileleri sarsan 18 yaşındaki futbolcu, 18 gol pası verdi.