Galatasaray'dan Can Uzun için 30 milyon euro

Galatasaray'ın Can Uzun konusunda eli güçleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un istediği 10 numara adaylarının başında gelen E. Frankfurt'un orta sahasıyla İtalya'dan Milan ve Napoli kulüpleri de ilgileniyordu.
Alman ekibinin ilk planda sözleşmesinde yazan 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği Can konusunda rakam giderek aşağıya iniyor.
PAZARLIKLARA DEVAM
Milan ve Napoli, Can için en fazla 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini bildirdi. Sarı kırmızılıların gözden çıkardığı rakam ise 30 milyon euro.
20 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'a sıcak bakması eli güçlendirdi. Dursun Özbek yönetiminin Frankfurt ile pazarlıklarına devam edip transferi istediği düzeydeki rakamlara bitirmesi bekleniyor.
ACELE ETMEK YOK
Sarı kırmızılıların çok istediği Can Uzun'un Dünya Kupası öncesindeki yüksek piyasa değeri korunamadı. Ve E. Frankfurt'un da direnci o döneme göre kırılmış görünüyor.
Alman ekibinin ilk planda sözleşmesinde yazan 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği Can konusunda rakam giderek aşağıya iniyor.
PAZARLIKLARA DEVAM
Milan ve Napoli, Can için en fazla 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini bildirdi. Sarı kırmızılıların gözden çıkardığı rakam ise 30 milyon euro.
20 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'a sıcak bakması eli güçlendirdi. Dursun Özbek yönetiminin Frankfurt ile pazarlıklarına devam edip transferi istediği düzeydeki rakamlara bitirmesi bekleniyor.
ACELE ETMEK YOK
Sarı kırmızılıların çok istediği Can Uzun'un Dünya Kupası öncesindeki yüksek piyasa değeri korunamadı. Ve E. Frankfurt'un da direnci o döneme göre kırılmış görünüyor.