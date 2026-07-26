25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
0-0
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
1-1
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
3-2
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
4-2
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
2-1
25 Temmuz
Granada-Real Betis
1-0
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
0-1
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
0-3
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
2-2
25 Temmuz
Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
2-1
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
2-0
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
2-1
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
1-2
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
1-1
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
1-2
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
1-1
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
0-5
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
2-3

Fenerbahçe, Guirassy transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferinde önemli mesafe kat etti ve Alman ekibiyle bonservis pazarlığında sona yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 10:03
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Guirassy transferinde sona yaklaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminden düşmeyen yıldız golcüde mutlu sona çok yakın.

Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Alman kulübüyle bonserviste yapılan pazarlıklarda 20-25 milyon Euro seviyelerine inildiği kaydedildi. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım, Gineli yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmeyi çok istiyor.

MÜZAKERELER OLUMLU GİDİYOR

Yönetim, 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş önerirken Guirassy ve menajeriyle müzakerelerin olumlu devam ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Gineli yıldızın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 32 milyon Euru. Serhou Guirassy'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Borussia Dortmund, 2024-2025 sezonu başında Serhou Guirassy için 18 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.