Fenerbahçe, Guirassy transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminden düşmeyen yıldız golcüde mutlu sona çok yakın.
Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Alman kulübüyle bonserviste yapılan pazarlıklarda 20-25 milyon Euro seviyelerine inildiği kaydedildi. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım, Gineli yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmeyi çok istiyor.
MÜZAKERELER OLUMLU GİDİYOR
Yönetim, 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş önerirken Guirassy ve menajeriyle müzakerelerin olumlu devam ettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Gineli yıldızın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 32 milyon Euru. Serhou Guirassy'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Borussia Dortmund, 2024-2025 sezonu başında Serhou Guirassy için 18 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Alman kulübüyle bonserviste yapılan pazarlıklarda 20-25 milyon Euro seviyelerine inildiği kaydedildi. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım, Gineli yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmeyi çok istiyor.
MÜZAKERELER OLUMLU GİDİYOR
Yönetim, 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş önerirken Guirassy ve menajeriyle müzakerelerin olumlu devam ettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Gineli yıldızın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 32 milyon Euru. Serhou Guirassy'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Borussia Dortmund, 2024-2025 sezonu başında Serhou Guirassy için 18 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE